A lo largo y ancho de Estados Unidos, miles de estudiantes comenzaron a salir de sus escuelas el viernes en la última ronda de activismo para exigir un mayor control de armas luego del tiroteo de febrero en una escuela secundaria en Parkland, Florida.

Los paros se realizan en el 19 ° aniversario del tiroteo en Columbine High School, que dejó 13 personas muertas en Littleton, Colorado. A las 10 a.m. en cada zona horaria, los estudiantes de decenas de escuelas abandonaron la clase para hacer un momento de silencio en honor a las víctimas en Columbine y otros tiroteos.

19 years ago today, these 13 people were killed at #Columbine High School in Colorado.

Whether you are participating in the #NationalSchoolWalkout, or #DayOfService, remember these faces.

This is why we fight. 19 years later, and this still happens. pic.twitter.com/qfkp6av9Hd

— Sofie Whitney (@sofiewhitney) April 20, 2018