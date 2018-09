Estudiantes de Yale protestan contra nominación de Kavanaugh

Los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale protestaron el lunes contra la nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema y exigieron que se abra una investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el juez.

Decenas de estudiantes vestidos con prendas negras organizaron una sentada en la escuela de leyes. Algunos miembros de la facultad cancelaron las clases para incorporarse a la manifestación. Otros estudiantes de la universidad viajaron a Washington para protestar contra la nominación.

La protesta se produjo un día después de que la revista The New Yorker publicó la acusación de una mujer,Debora Ramírez, quien dice que Kavanaugh la acosó cuando eran estudiantes en Yale durante el año académico de 1983-84.

RELACIONADA: Presunta víctima de Kavanaugh accede a testificar ante el Senado de EE.UU.

Ramírez, de 53 años, recuerda que Kavanaugh se quitó la ropa, borracho, durante una fiesta en una residencia de estudiantes, le clavó el pene en la cara y le hizo tocarlo sin su consentimiento mientras ella trataba de quitárselo de encima.

“Este supuesto evento de hace 35 años no sucedió. Las personas que me conocían entonces saben que esto no sucedió, y lo han dicho. Esto es una difamación, clara y simple”, apuntó el nominado al Tribunal Supremo estadounidense, quien ya se enfrenta a otra acusación de acoso en la década de los 80.

Otra mujer acusó al juez de que la agredió sexualmente cuando eran adolescentes.

Kavanaugh también niega esa acusación.

Cincuenta miembros de facultad de Yale han firmado una carta dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en la que piden a la cámara alta llevar a cabo un “proceso de confirmación justo y consciente”.

La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, pidió una demora en la consideración del candidato a la Corte Suprema después de que se revelara el segundo caso de acoso contra él.