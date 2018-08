La estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood, destruida en un par de ocasiones desde que asumió como presidente de Estados Unidos, se multiplicó de la noche a la mañana por docenas.

Luego que Austin Clay destruyó con un pico la placa en honor al mandatario a finales de julio, un artista callejero decidió reproducirla no una, sino decenas de veces, motivado también por el reciente voto unánime del Concejo de la Ciudad de West Hollywood para recomendar la eliminación de la estrella de Trump, debido a las acusaciones en su contra por maltratar a mujeres.

“Arruine la estrella del presidente en el Paseo de la Fama o intente que se elimine – como si fuera el alcalde de West Hollywood o algo así – y aparecerán 30 más”, declaró el artista, quien pidió permanecer bajo el anonimato, a The Hollywood Reporter.

El artista y su séquito, que se autodenominan “The Faction” (“La Facción”) y son aliados del prolífico artista conservador Sabo, gastaron 1,000 dólares en las estrellas, las cuales imprimieron en láminas de vinilo con adhesivo.

Keep taking down the @realDonaldTrump star, and we will further spread Trump Derangement Syndrome by installing a never ending stream of stars. pic.twitter.com/6s0Y3YIkY5

— The Faction (@TheFaction1776) August 9, 2018