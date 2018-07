El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves que mantendrá el TPS, estatus migratorio especial concedido desde hace casi dos décadas a los ciudadanos somalíes, lo que les permitirá seguir en el país de manera legal.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que renovaría el llamado Estatus de Protección Temporal a alrededor de 500 somalíes.

.@SecNielsen announced today that an extension of the Temporary Protected Status designation for Somalia is warranted pursuant to the Immigration and Nationality Act.

Read more about the announcement here: https://t.co/kIeLkbe52l

— Homeland Security (@DHSgov) July 19, 2018