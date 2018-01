El Departamento de Estado de Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a no visitar las entidades mexicanas de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y la fronteriza de Tamaulipas, ante los altos índices de crimen que enfrentan, y las ubicó en su nivel máximo de advertencia internacional, asignado únicamente algunos países con conflictos armados como Irak, Siria o Somalia.

“Esto tiene que ver con (…) no tener dobles estándares. La diferenciación para los distintos estados de México se relaciona con las restricciones que nuestra misión (diplomática) en México impone sobre empleados gubernamentales en el país”, señaló en rueda de prensa Michelle Bernier-Toth, subsecretaria asistente del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

Además de los cinco estados en Nivel 4, el Departamento de Estado ubicó a otros 11 en su Nivel 3, en el que recomienda reconsiderar los viajes a Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

En Washington, la subsecretaria Toth aseguró que con la renovación completa de su sistema de advertencias de viaje se busca que los turistas y viajeros estadounidenses tengan una visión más clara de las áreas donde deben ejercer precaución.

Estados Unidos advirtió sobre el aumento de la delincuencia en México, aunque destacó que algunas áreas tienen mayor riesgo. Refirió que delitos violentos, como homicidio, secuestro y robo de automóviles, están muy extendidos.

LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR

Tras el anuncio, la Secretaria de Turismo de México (Sectur) destacó que los principales destinos turísticos del país quedaron exentos.

En un comunicado, la dependencia aseguró que los cinco destinos turísticos que representan 80 por ciento de los viajes de turistas extranjeros a México (Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México) fueron clasificados por el Departamento de Estados sin restricciones para los viajeros internacionales.

“Según la calificación otorgada a las principales entidades de la República Mexicana, los 28 destinos turísticos más populares entre los viajeros nacionales y extranjeros no recibieron restricción alguna para ser visitados por motivos de placer o de negocios”, destacó Sectur.

Desde su punto de vista, la principal preocupación consiste en el hecho de que las estadísticas de crimen y violencia utilizadas para la evaluación de los destinos no están relacionadas con incidentes que afectaron directamente a los visitantes extranjeros.

“Se realizaron reuniones con la representación diplomática de Estados Unidos en México para lograr que las recomendaciones de viaje a los destinos turísticos de las entidades federativas fueran objetivas y georreferenciadas, de forma tal que mostraran los índices reales de seguridad en las zonas turísticas”, señaló la dependencia.

En tanto, el edil de Acapulco, Evodio Velázquez, consideró injusta la alerta para evitar visitar Guerrer.

“Hemos estado insistiendo en que se retire la alerta, que no es nueva, está hace tres, cuatro años, pero no se ha logrado por lo que significa el estado de Guerrero, no de Acapulco solamente, que tiene sus problemas una metrópoli de un millón de habitantes”, comentó el político.

“Quiero decir que la alerta se me hace injusta, con falta de criterio, porque no es posible que a Los Cabos se le quite la alerta cuando en Los Cabos pasan temas similares, se me hace totalmente injusta esta determinación de los diplomáticos de EU en México”, lamentó el alcalde porteño.

Por su parte, autoridades de Chihuahua señalaron que la seguridad es óptima para los turistas, luego de que Estados Unidos incluyó al estado en el nivel 3 de violencia.

“Las condiciones de seguridad para el turismo local, nacional y extranjero son óptimas para el estado de Chihuahua”, indicó Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía General del Estado.

“La región serrana en estos momentos cuenta con un despliegue de seguridad de unos 500 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y Agencia Estatal de Investigación, con la colaboración de la Policía Federal”, argumentó.