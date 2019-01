Una poderosa tormenta invernal se está moviendo del medio oeste hacia el noreste de Estados Unidos, y se espera que lleve una mezcla de gran cantidad de nieve, hielo y lluvia a 30 estados este fin de semana. Nueva Jersey y Pennsylvania ya han declarado estados de emergencia ante el inminente fenómeno natural.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo que Pittsburgh podría recibir hasta 11 pulgadas, mientras que partes de Los Poconos podrían obtener 15 pulgadas. Las cuadrillas se están preparando para ir a las carreteras para arar y remover todo lo necesario, pero los funcionarios están instando a las personas a quedarse en casa, reseñó CBS News este sábado.

“Esta tormenta tiene el potencial de ofrecer todas las opciones de clima invernal que tiene la madre naturaleza”, advirtió el gobernador de Pensilvania Tom Wolfe en una conferencia de prensa el viernes.

El estado impuso un límite de velocidad de 45 mph y prohibió que todo el tráfico comercial viajara por las autopistas e interestatales.

A second wave of winter storms will unload a messy mix of heavy snow, strong winds and frigid temperatures across parts of the Midwest and Northeast over the weekend. https://t.co/Zd8yJ2Xskv

— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) January 19, 2019