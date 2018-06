Esposa de veterano de guerra al borde de la deportación (VIDEO)

Alejandra Juárez, nacida en México, habitante de Davenport, Florida, y esposa de un veterano de guerra, llegó a Estados Unidos hace 20 años en busca de un mejor futuro aunque de manera ilegal.

En 2001 se casó con el militar, con quien tiene dos hijas de nueve y 16 años y crearon una familia sin imaginar que podría ser separada y que ella tendría que verse obligada a regresar a su país. Ahora está a punto de ser deportada.

“Yo llegué en 1998 cuando era una adolescente, crucé la frontera con ayuda de un coyote que pagó un familiar, pero cuando llegué me agarró inmigración, me encerraron y me hicieron firmar unos papeles”, dijo Juárez en entrevista con MundoHispánico.

Sin saberlo, y antes de ser liberada en la frontera, Juárez dice que firmó una orden de deportación voluntaria y acelerada que le impediría volver a ingresar a Estados Unidos.

El papel que firmó “supuestamente era para que me dejaran ir, pero después de muchos años supe que no fue así”, alega Juárez. “Lo que firmé fue un ‘expedited removal’ que es como una sentencia de por vida porque no voy a poder regresar” legalmente a Estados Unidos.

Su esposo, Cuauhtémoc “Temo” Juárez, es un veterano que se alistó en el Ejército de Estados Unidos y participó en tres ocasiones en la invasión a Irak a principios de la década pasada.

“Ahora me van a deportar y esto es injusto pues mi esposo le ha servido mucho a este país y el Presidente dijo que no iba a deportar a esposas de veteranos”, dice Juárez que agrega que en 2013, cuando iba a casa de una amiga, se enteró que había firmado la orden que prohibía su reingreso al Estados Unidos.

“Ella sabía que estaba ilegal pero no sabía que tenía una orden de deportación y la única ley que violó fue cruzar la frontera hasta que una vez, cuando iba a llevar a la hija a mi casa, la paró la policía y le dieron un ‘ticket’ y el mismo oficial del sheriff fue el que la delató con ICE”, dijo a MundoHispánico Mayra Matta, amiga de Juarez. “Yo le ayudé a pelear ese caso y ella ganó, pero de todas maneras ya estaba en manos de inmigración”.

Según Juárez, fue detenida por las autoridades porque iba manejando por debajo del límite de velocidad de en una calle de Davenport, y porque su vehículo se veía ‘sospechoso’. Con la ayuda de un abogado apeló la infracción pues cree que la infracción se la dieron por su apariencia latina.

“El oficial dio varias versiones de porque me paró: dijo que iba manejando muy despacio, luego que mi vehículo era sospechoso, nosotros ganamos ese caso porque se comprobó que fue injusto pero después de eso ICE tocó a mi puerta y me dijeron que yo tenía una orden de deportación y allí comenzó todo este proceso”, dijo Juárez.

Juárez, oriunda de Ciudad de México, tenía la esperanza de que el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), le conceda un perdón y le permitiera quedarse con su familia.

Ha contado con la ayuda de varios legisladores demócratas de Florida pero ICE ya estableció una fecha de deportación.

“Primero me dijeron que me deportaban el 21 de junio pero seguimos insistiendo y el congresista Darren Soto envió cartas pero ni así, lo único que dijeron es que por ser esposa de un veterano, me extendían la deportación para el 3 de agosto”, dijo Juárez. “Me hubiera gustado que me dieran una segunda oportunidad, pero de verdad agradezco estos días extra”.

Juárez espera poder luchar y solucionar su situación antes de que sea deportada, y de hacerlo, tiene planeado regresarse a México y traerse consigo a su hija menor, que vive en el país vecino.

“Yo no puedo dejar a la chiquita aquí, a mi esposo le toca muy duro y tampoco quiero que la mayor críe a la menor”, dijo la mujer. “Estamos sufriendo mucho, estamos con el corazón roto pero, ¿qué más podemos hacer?”.

Juárez debe presentarse a las oficinas de ICE en Tampa en julio y tiene fe de que en esa cita le den buenas noticias y no la separen de la familia que formó en Estados Unidos.