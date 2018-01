Las autoridades escolares de varios condados y ciudades del área metropolitana de Atlanta anunciaron hoy que suspenderán las clases mañana miércoles debido a la tormenta invernal y las gélidas temperaturas que afectan Georgia.

Entre los condados afectados están Gwinnett, Fulton, Cobb, Clayton y DeKalb.

Due to frigid temperatures, snow and icy conditions, all DCSD schools and administrative offices will be closed tomorrow, January 17, 2018. pic.twitter.com/b1wcORMRRK

— DeKalb Co. Schools (@DeKalbSchools) January 17, 2018