Escritor y víctima de abuso por parte de patrulla fronteriza, plasma en obras teatrales la realidad de la frontera (VIDEO)

El escritor y dramaturgo Agustín Meléndez Eyraud, nunca pensó que que cuando se dirigía desde su tierra natal, Mexicali, hacia Los Ángeles sería detenido por la patrulla fronteriza en el puerto de entrada de Calexico East en enero del 2010, lo que le costó un calvario legal de 8 años.

Era un sábado como otros fines de semana, en el que Meléndez se dirigía desde Mexicali a trabajar a los estudios de un canal de televisión en Los Ángeles donde preparaba el noticiero del fin de semana.

Cuando llegó al punto fronterizo, esperando en la línea donde miles de vehículos tratan de pasar la frontera diariamente, agentes de la patrulla fronteriza se acercaron con perros a los coches que estaban detrás del suyo, sin embargo, los perros empezaron a merodear su automóvil y uno de los agentes se acercó a Meléndez y comenzó a interrogarle, pensando que era sospechoso de llevar estupefacientes en su coche, según Eyraud.

“Estaba cansado de esperar en la línea, tenía que ir a trabajar y el agente de la patrulla fronteriza me estaba hostigando, creían que era un posible sospechoso de llevar drogas, ahí fue cuando discutimos y me detuvieron pensando que había consumido sustancias tóxicas, cuando no era verdad”, dijo Meléndez.

Los agentes de la patrulla fronteriza quitaron la Green Card a Meléndez quien era residente de los Estados Unidos desde finales de los años 90, a través de una petición que hizo su madre quien es ciudadana estadounidense.

“Me esposaron de manos y pies y me hicieron firmar una declaración, luego de un interrogatorio, explicó Meléndez”

“Me dieron dos opciones, deportarme a México inmediatamente, o entrar en un proceso de deportación hasta que el caso fuera resuelto por un juez, así empezó una pesadilla burocrática que duró aproximadamente 8 años”, añadió Meléndez.

Testigo del abuso de poder, intolerancia, prepotencia y trato inhumano entre agentes de la patrulla fronteriza e inmigrantes detenidos, Meléndez trató de gestionar su caso con otros abogados hasta que encontró una abogada en Los Ángeles que hizo posible que un juez concluyera su caso determinando que no había quebrantado la ley y que había sido detenido de forma ilegal.

“El gobierno le puso en proceso de deportación y dijo que violó la ley federal, sin embargo, el juez encontró que no violó la ley, fue detenido de manera ilegal y desestimó el caso”, dijo Erika Roman, abogada de inmigración quien representó a Meléndez. “El gobierno violó sus derechos, e inventó mentiras, es una lección para inmigrantes de que no deben firmar nada sin consultar con un abogado”, explicó Roman.

Meléndez estudió dramaturgia en la ciudad de México en 1994, años después estudió comunicaciones en Tijuana y cuando acabó la carrera consiguió trabajo en Los Ángeles en un canal de televisión hispano como escritor.

Tras su traumática experiencia en la frontera, Meléndez acentuó su interés por temas de inmigración, fronterizos, conflictos de la humanidad, abusos de poder e injusticia que plasmó en sus obras de teatro y sus composiciones literarias.

“Agustín Meléndez, quien fuera mi alumno y poco tiempo después mi colega, es referente de la dramaturgia fronteriza que derriba muros para llevar la voz de sus personajes y darles su acción en la escena, para Agustín el teatro es el santuario y las circunstancias políticas e inhumanas, los atentados”, dijo Edgar Ceballos, editor del libro El Santuario y otros Atentados, último libro escrito por Meléndez.

Merecedor del premio nacional de dramaturgia, Nuestras Voces de Nueva York y del premio Emmy a la mejor producción de televisión de Estados Unidos, las obras de Meléndez representan la vida a ambos lados del muro fronterizo experimentados en carne propia, en una constante lucha por sobrevivir en un mundo dominado, dice, por el acoso racial o el fanatismo religioso.

“El santuario y otros atentados es la culminación de una etapa muy importante en mi vida. Luego de vivir 8 años en un exilio forzado, las obras contenidas en este libro son un prisma de la realidad del inmigrante lejos de su tierra en donde se ve enfrentado a múltiples conflictos, culturales, sociales y emocionales, habla de una época desafortunada en los peores tiempos antiinmigrantes por los que atraviesa el país y el mundo”, dijo Meléndez

Su último libro, “El Santuario y otros Atentados” se presentará el 19 de Agosto en la librería The Last Bookstore en Los Ángeles. Meléndez ha rehecho su vida y puede salir de Estados Unidos, sin embargo, nunca olvidará el trauma al que fue sometido en la frontera.

