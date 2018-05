Abogados, activistas y líderes de la comunidad esperan que el condado de Los Ángeles apruebe un presupuesto a finales de junio para la expansión de la oficina del Defensor Público del (LACPD) que actualmente carece de suficientes abogados expertos en inmigración para defender a inmigrantes que no son ciudadanos, según informó La Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU soCal).

“En la actualidad hay una crisis en el sistema de defensores públicos en nuestro condado, la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles (LACPD) tiene aproximadamente 700 abogados, solo hay 2 abogados designados como expertos en leyes de inmigración”, dijo Andrés Dae Keun Kwon, abogado de Igualdad de Justicia de Emerson Fellow en la Fundación ACLU del Sur de California (ACLU SoCal). “Estos abogados deben manejar anualmente aproximadamente 51,900 casos que involucran a inmigrantes no ciudadanos, no es suficiente apoyo para el número de casos que se presentan”, señaló.

El informe Defend LA: Transforming Public Defense in the era of Mass Deportation de ACLU soCal examina las fallas del sistema del defensor público del condado de Los Ángeles y documenta varios casos en los que clientes no ciudadanos de LACPD se declararon culpables de disposiciones criminales que desencadenan graves consecuencias migratorias cuando se disponía de más disposiciones alternativas favorables para evitarles una deportación.

El fallo de la Corte Suprema Padilla v. Ketucky (2010) indicó que aquellos que no son ciudadanos tienen derecho a la Sexta Enmienda, por la cual tienen derecho a asesoría legal sobre las consecuencias migratorias de las disposiciones penales. El derecho a un abogado incluye la defensa contra consecuencias migratorias de un delito como la deportación a través de la búsqueda de disposiciones alternativas que eviten o al menos minimicen tales consecuencias.

El documento también menciona que ofensas criminales menores podrían resultar en una deportación si no son manejadas adecuadamente por un experto en leyes de inmigración.

Norberto S. fue asesorado en el 2015 por su abogado de LACPD para declararse culpable de posesión por la venta de metanfetaminas. Esa condena, una felonía agravada bajo la ley de inmigración, sometió a Norberto a la deportación obligatoria.

Un abogado privado experto en casos de post-condena hizo una diferencia crucial en el caso de Noberto, encabezando una moción exitosa para que no fuera deportado.

Otro de los casos incluye el de Christian P., quien fue traído a los Estados Unidos en 1992 como cuando sólo tenia un año y se convirtió en residente permanente legal cuando tenía 15 años. En 2013, fue acusado de conducir un vehículo sin el consentimiento del propietario. Representado por LACPD, se declaró culpable y aceptó una sentencia de 365 días en la cárcel, lo que lo hacía deportable, en lugar de 364 días que hubiera cambiado su caso.

Un abogado familiarizado con la ley de inmigración, notificó al defensor público la oportunidad de solicitar una reducción de un día en la sentencia. Con el apoyo experto de la Unidad de Inmigración de LACPD, el defensor pudo obtener la reducción de la sentencia y se suspendieron los procedimientos de deportación de Christian quien ahora es elegible para aplicar a su ciudadanía.

Otros condados de California tienen mejor representación legal con respecto al condado de Los Ángeles, por ejemplo en el condado de Alameda hay 108 defensores públicos de los cuales cinco son expertos en inmigración. En el condado de Contra Costa hay 75 defensores públicos y uno es experto en inmigración, según datos del informe.

“La Administración Trump ha aplicado la ley de inmigración de manera catastrófica y cruel, con impactos reales que destrozan a las familias y dañan la economía. Sin embargo, el condado de Los Ángeles está profundamente comprometido a nuestras comunidades de inmigrantes que nos han dado mucho. La Junta de Supervisores ha expresado estas preocupaciones y estamos en el proceso de abordarlas”, dijo la supervisora del primer distrito del condado de Los Ángeles, Hilda Solís

“El condado y la oficina del Defensor Público están avanzando para garantizar que todos, sin importar su estado de ciudadanía, tengan acceso a representación legal de alta calidad. Ya estamos trabajando para expandir la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles con ocho nuevos abogados este año, con el objetivo de agregar más el próximo año dependiendo de la necesidad. Además, es esencial aumentar la capacitación en leyes de inmigración a través todos los Departamentos del Condado, y estoy comprometida a hacer precisamente eso”, añadió Solís.

Andrés Dae Keun Kwon, abogado de Igualdad de Justicia de Emerson Fellow en la Fundación ACLU del Sur de California (ACLU SoCal) y autor del informe indicó que se pedirán 15 nuevos abogados expertos en inmigración lo que supone un presupuesto de no más de 3 millones de dólares. Además también se implementarán reformas institucionales y entrenamientos para abogados.

“Esperamos que el condado de Los Ángeles pase un presupuesto que incluya la expansión del departamento de inmigración del LACPD y se pase a finales del mes de junio”, dijo Kwon.