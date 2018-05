La erupción del volcán Kilauea de Hawái cobró a su primer herido grave, cuando una salpicadura de lava golpeó la pierna de un hombre que se encontraba en su balcón en un tercer piso, informaron medios locales.

La víctima se encontraba en el balcón de su vivienda cuando la lava voló por el aire hasta impactar en la parte baja de su pierna, según explicó Janet Snyder, una portavoz del condado de Hawái, a la cadena de televisión local HawaiNewsNow.

“Le golpeó en la espinilla y destrozó todo de allí para abajo en su pierna”, aseguró Snyder sobre el hombre, quien no ha sido identificado y fue trasladado al hospital con heridas graves.

“He oído que la herida en su pierna fue bastante grave”, afirmó el administrador de Defensa Civil del condado de Hawái, Talmadge Magno, en declaraciones recogidas por el diario Honolulu Star-Advertiser.

Además, la noche del sábado, un río de lava cruzó una autopista y entró en el océano, según informó la Defensa Civil del condado de Hawái, que gobierna la isla donde se encuentra el volcán.

Volcanic activity is ramping up in Puna, where officials say fissures are now merging and connecting to other lava flows in the area. pic.twitter.com/cBL2f7yxhy

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) May 20, 2018