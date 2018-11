El paisaje en la ciudad de Paradise, California, es desgarrador y apocalíptico y con cada hora aumenta la presión para encontrar a los cientos de personas desaparecidas en los incendios.

Equipos forenses, muchos de ellos acompañados por un capellán, se han desplegado en todo Paradise y están visitando decenas de direcciones que pertenecen a personas reportadas como desaparecidas desde que el incendio de la semana pasada arrasó esta ciudad de 27,000 habitantes. Al menos 55 personas fueron halladas sin vida en la parte norte del estado, mientras que el siniestro en la zona sur, principalmente en el área de Malibu, ya suma 3 fatalidades.

Cientos de residentes huyeron a centros de evacuación, refugios, u hoteles, sin embargo, otros han terminado en sus vehículos y con las pocas pertenencias que pudieron salvar antes de partir. Las autoridades dijeron que muchos de los residentes no recibieron la notificación de evacuar el área porque ésta es opcional en los teléfonos celulares.

Cientos de bomberos se han desplazado para combatir ambos incendios, contando con el apoyo de colegas que han llegado de otras áreas del estado, como Fresno, así como de zonas más lejanas, como Dallas, Texas.

Trabajadores de construcción hispanos se pusieron manos a la obra.

“Haciendo lodo con mi tractor… Tengo una niña de un mes, ella tiene que comer, no puedo dejar que me entre miedo. Miedo no hay lo que hay es trabajo” comentó David Gabriel, quien cargó mangueras nuevas para reemplazar las mangueras dañadas en el viñedo donde trabaja.

