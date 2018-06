Equipo de Mueller acusa a exjefe de campaña de Trump de manipulación de testigos

El expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, hizo varios intentos por manipular a los testigos en su caso criminal en curso, dijeron los fiscales, quienes pidieron a un juez federal que considere encarcelarlo mientras espera el juicio.

En un documento judicial, los fiscales que trabajan para el fiscal especial Robert Mueller escribieron que Manafort y uno de sus asociados “en repetidas ocasiones” contactaron a dos testigos en un esfuerzo por influir en su testimonio. Los contactos se produjeron a principios de este año, poco después que un gran jurado respondiera una nueva acusación contra Manafort y mientras estaba recluido en su casa.

Es la segunda vez que el equipo de Mueller acusa a Manafort de violar la orden de un juez en el caso. A finales del año pasado, los agentes federales descubrieron que Manafort intentaba escribir a escondidas un artículo de opinión en Ucrania, a pesar de que estaba bajo una orden de mordaza en el caso.

La jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, le dio a Manafort hasta el viernes para responder a las acusaciones de tentativa de manipulación de testigos y fijó una audiencia para el 15 de junio sobre el asunto.

Las acusaciones se relacionan con el caso criminal de Manafort en Washington, donde enfrenta cargos por conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas y actuar como agente extranjero no registrado para los intereses de Ucrania. También enfrenta cargos por fraude bancario y evasión de impuestos en Virginia.

Los cargos, que implican decenas de millones de dólares enviados a través de cuentas en el extranjero, no se relacionan con su trabajo en la campaña de Trump ni implican acusaciones de la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Special counsel Robert Mueller claims former Trump campaign chairman Paul Manafort is trying to sway potential witnesses in his fraud and money laundering case. Prosecutors want a judge to decide if Manafort should go to jail until his upcoming trial https://t.co/HPHPDgOk3b pic.twitter.com/sOcncpOzBa

— CBS News (@CBSNews) June 5, 2018