Entregan pizzas en kayak durante inundaciones

Los trabajadores de Pizza Hut en Sugar Land, Texas, hicieron todo lo posible para asegurarse de que los residentes del área afectados por el Harvey, no pasaran hambre después de la tormenta que siguió al huracán.

Los empleados de la cadena de comida entregaron las pizzas en kayak en medio de las inundaciones.

THANK YOU to our Oak Lake Pizza Hut team for their out-of-the-car response to deliver hot pizzas all day to the community they serve. pic.twitter.com/Xmkv9XhrKw

— Pizza Hut (@pizzahut) August 30, 2017