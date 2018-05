La Asociación Americana del Corazón, American Heart Association (AHA) llevó a cabo por décimo año consecutivo su evento Go Red for Women “Go Red por tu Corazón” como parte de su campaña para educar sobre las enfermedades cardiovasculares, causa principal de muerte entre mujeres latinas.

Desde el 2004, Go Red For Women ha atraído a cientos de mujeres latinas para unirse colectivamente y ayudar a romper las barreras que lleven a la prevención de las enfermedades cardíacas y los ataques cerebrovasculares.

El evento se llevó a cabo en la Plaza de Cultura y Artes del centro de Los Angeles y atrajo aproximadamente a 350 mujeres, entre ellas sobrevivientes de ataque al corazón, pacientes de enfermedades cardiovasculares. Además, contó con la presencia del cardiólogo Jorge Monasterky y profesionales expertos en nutrición y ejercicio.

“La enfermedad cardiovascular es muy prevalente en la mujer latina, una de cada tres mujeres tiene problema del corazón, el 50 por ciento de las mujeres latinas padece de obesidad, la presión alta es 31 por ciento, la diabetes es el 15 por ciento, 50 por ciento más alta que la mujer no latina”, dijo el cardiólogo Jorge Monasterky.

Según estadísticas de la Asociación Americana del Corazón, sólo una de cada tres latinas está consciente de que las enfermedades cardíacas son la causa número uno de muerte. En promedio, las latinas son propensas a desarrollar enfermedades cardíacas 10 años antes que las no latinas y sólo una de cada cuatro latinas conoce las opciones de tratamiento.

Entre las sobrevivientes de ataques al corazón participaron Adriana Gallardo, Lilly Rocha y Claudia Montaño que dieron sus testimonios sobre su experiencia tras sufrir enfermedades cardiovasculares.

Veo que nosotros los latinos tenemos una dieta muy mala y recomiendo a las mujeres que se animen a comer comida saludable”, dijo Lilly Rocha, quien sobrevivió un ataque al corazón a los 37 años.

Además de paneles educativos sobre prevención de enfermedades cardíacas se realizaron exámenes de salud gratuitos, charlas con un cardiólogo y asesoría sobre nutrición y ejercicio.

El evento tuvo la colaboración de Fit with Carmen, Vivir Fit LA, Besofino, Hermosa Cosmetics, Café Gavina, y TopsonDowns entre otros.

“Mi problema cardíaco vino a raíz de sobrepeso y de no hacer ejercicio y ha sido algo que trato con mi familia para que eso ya pare y no haya más mujeres que estén con mi problema”, explicó Maria Guerrero, quien sufre de enfermedad cardiovascular.

La campaña bilingüe Go Red Por Tu Corazón fomenta un estilo de vida sano, mediante actividad física y alimentación saludable. Par mas información: GoRedCorazon.org

