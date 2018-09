Casi dos terceras parte de los adultos estadounidenses se oponen a que el presidente Donald Trump despida al fiscal general Jeff Sessions. También apoyan la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, según un nuevo estudio de opinión.

La encuesta, realizada por el periódico The Washington Post y ABC News, también revela que el 60 por ciento de la población desaprueba el trabajo que realiza el mandatario, reportó CNN.

El estudio revela que 64 por ciento de los encuestados, incluido un 47% de los republicanos, no cree que Trump deba despedir a Sessions, mientras que el 19 por ciento cree que el presidente debería despedir a su fiscal general.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones el manejo del Departamento de Justicia por parte de Sessions, sobre todo después de que se haya retirado de la investigación sobre Rusia, y el jueves sugirió en una entrevista con Bloomberg que podría reemplazarlo después de las elecciones de medio término.

En cuanto a Mueller, cuya investigación Trump llamó “ilegal” en la entrevista de Bloomberg, el 63por ciento de los encuestados apoya su investigación, mientras que el 29 por ciento se opone, informó CNN.

La aprobación del 36 por ciento del trabajo de Trump es un leve retroceso desde abril, cuando el Post y ABC midieron por última vez las opiniones de los estadounidenses sobre Trump y lo encontraron en 40 por ciento.

La encuesta más reciente se realizó inmediatamente después de la muerte del senador John McCain, con quien Trump frecuentemente se peleó, y la controversia sobre el tardío homenaje de la Casa Blanca a su vida.

La encuesta también se produce después de los veredictos de culpabilidad de la semana pasada en el juicio del exgerente de la campaña de Trump, Paul Manafort, por varios cargos impositivos y bancarios y un acuerdo con el exabogado personal del presidente, Michael Cohen, quien admitió varias violaciones financieras en la campaña e implicó a Trump en un plan de dinero secreto para silenciar a las mujeres que alegan amoríos con el exempresario.

The New York Times ha informado que Trump ha discutido un posible perdón a Manafort, pero los encuestados se oponen firmemente a dicha medida, del 66% al 18%. Mientras tanto, el 61% cree que Trump cometió un crimen si le dijo a Cohen que pague a las mujeres, en comparación con el 31% que dice que Trump no cometió un delito.

La encuesta se realizó del 26 al 29 de agosto con 1,003 adultos a través de teléfonos fijos y celulares. Tiene un margen de error de más o menos 3.5 puntos porcentuales, indicó CNN.