Las autoridades de Carolina del Norte informaron el viernes que fue encontrado con vida Justin Idiarte, de 4 años, en la ciudad de Charlotte, dando por terminada una búsqueda que inició a la 1 a.m., informa el canal WFXT.

La policía de Charlotte-Mecklenburg dijo que el niño fue localizado en buen estado a las 9 a.m. en el apartamento de un vecino.

El menor habría dicho a los oficiales que fue a la unidad de un vecino por la noche porque sus padres no estaban en casa.

Los oficiales preguntaron por el menor en cada unidad hasta que dieron con él, dijo el agente Mike Smathers.



Justin había desaparecido cerca de la medianoche. El niño estaba en un apartamento con su madre, dos hermanos menores y dos adolescentes, dijo Smathers.

Su madre dijo a la policía que escuchó cuando Justin se levantó para ir al baño pero ella retomó el sueño y no se dio cuenta cuando el menor salió.

Los familiares de Justin lo buscaron por 30 minutos antes de contactar a la policía.

Justin has been found safe. Thanks to all who helped in the search. pic.twitter.com/xR17q28iSM

— CMPD News (@CMPD) November 30, 2018