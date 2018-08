La página en Facebook de Shanann Watts mostraba una feliz vida de casada, de una mujer dedicada a su marido y a sus dos hijas pequeñas. Llamaba a su marido “mi ROCA” y dijo que era “el mejor padre que las chicas podíamos pedir”, pero esa imagen idílica quedó destrozada el miércoles, cuando su esposo, Christopher Watts, de 33 años, fue arrestado bajo sospecha de matar a esa familia en Colorado.

La policía dijo que la mujer, que estaba embarazada, fue encontrada muerta en una propiedad de Anadarko Petroleum, uno de los perforadores de petróleo y gas más grandes del estado, donde Christopher Watts trabajaba. Los investigadores encontraron lo que creen que son los cadáveres de sus hijas el jueves por la tarde: Bella, de 4 años, y Celeste, de 3, en un tanque de gas y petróleo.

Christopher Watts estaba en prisión el viernes por sospecha de matar a su familia. Las autoridades no han dado a conocer un posible motivo de los asesinatos ni cómo se cometieron.

“Tan horrible como esto pueda ser, nuestro papel ahora es hacer todo lo que podamos para determinar exactamente qué sucedió”, dijo John Camper, director del Buró de Investigación de Colorado, en conferencia de prensa en Frederick, una pequeña localidad en las llanuras al norte de Denver, donde los conjuntos habitacionales se entremezclan con plataformas de perforación y pozos petroleros.

Las muertes también dejaron a familiares y amigos buscando respuestas.

Shanann Watts, de 34 años, fue una de las primeras clientas en visitar hace dos años el salón de bronceado de Ashley Bell en la cercana ciudad de Dacona. Las dos mujeres se hicieron amigas rápidamente y al poco tiempo se enviaban mensajes de texto o se llamaban casi a diario. Sus hijas también jugaban juntas durante las visitas al salón.

Bell dijo que nunca detectó que algo anduviera mal con la familia Watts. “Simplemente no lo entiendo”, dijo Bell, quien describió a Christopher Watts como un padre amoroso.

Sin embargo, una declaración de protección por bancarrota presentada en junio de 2015 captura la imagen de una familia atrapada entre un futuro prometedor y la tensión financiera.

