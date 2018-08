Encuentran a bebé flotando en aguas del East River de Nueva York

Un niño de unos ocho meses fue sacado hoy de las aguas del East River en Nueva York y pronunciado muerto poco después en un hospital, señalan medios locales de comunicación.

La policía respondió a una llamada a eso de las cuatro de la tarde, hora local, de que había un niño flotando bajo el puente de Brooklyn, cerca del popular South Street en el bajo Manhattan.

Los agentes sacaron el bebé del agua, que estaba inconsciente, y le practicaron resucitación en lo que llegaba el personal de emergencias médicas, que le llevó a un hospital cercano donde se le pronunció muerto, indican además los medios.

A family visiting New York City from Oklahoma made a shocking discovery on Sunday — the body of an infant floating in the East River https://t.co/jshzHSseBj

— The New York Times (@nytimes) August 6, 2018