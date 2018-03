En medio de protestas, Trump visita Los Ángeles para evento de recaudación de fondos

La visita del Presidente Donald Trump a Los Ángeles con motivo de un evento de recaudación de fondos para incrementar la presencia del partido republicano en el Congreso ocasiono numerosas protestas en la ciudad, especialmente en el área de Beverly Hills donde activistas alzaron sus voces contra sus políticas de inmigración.

La primera visita del presidente estadounidense al estado dorado desde que empezó su mandato inició en San Diego donde inspeccionó los 8 prototipos de muro de 30 pies de altura, en un terreno ubicado en la frontera entre Otay Mesa, California y Tijuana en México, proyecto destinado a evitar el flujo de inmigrantes indocumentados en el país.

Donald Trump aterrizó en Los Ángeles alrededor de las 4 de la tarde, posteriormente, se dirigió a Beverly Hills, un barrio afluente al oeste de la ciudad donde participó en un evento de recaudación de fondos para su partido republicano en donde se estima que recaudaría hasta 5 millones de dólares, según informó el Comité Nacional Republicano (CNR). Un evento con la finalidad de incrementar la presencia republicana en el Congreso de cara a los comicios de noviembre.

Ls protestas se llevaron a cabo en Beverly Gardens Park, en el barrio de Beverly Hills, en el aeropuerto de Santa Monica y en San Ysidro donde miembros de la comunidad y líderes religiosos mostraron su desacuerdo contra las políticas de inmigración de la administración Trump.

La protesta “Trump not Welcomed in LA”, “Trump no es bienvenido en Los Ángeles” en Beverly Gardens Park, en el barrio de Beverly Hills reunió a decenas de activistas que alzaron sus voces contra el mandatario estadounidense.

“Quemos hacer saber a Trump que no es bienvenido en el estado de California donde recibimos con los brazos abiertos a la comunidad emigrante, yo soy inmigrante queremos seguir dándole oportunidad a la gente, los inmigrantes, los trabajadores son bienvenidos aquí”, dijo a MundoHispánico, Martín López del sindicato Unite Here, el cual representa a 270,000 trabajadores de Norteamérica, en las industrias de hoteles, juego, servicio de comidas, fabricación, textiles, distribución, lavandería, transportación y aeropuertos.

“Apoyamos a nuestra gente indocumentada, a nuestras mujeres, sin la mujer nunca va a haber una revolución, lo que hemos estado haciendo es promover una red de seguridad para nuestros compañeros y eso es lo que vamos a seguir promoviendo” dijo a MundoHispánico, María Flores de Unión del Barrio, una organización comunitaria en defensa de la comunidad inmigrante.

La protesta que se llevó a cabo en Beverly Hills fue pacifica y no se produjeron arrestos por parte de la policía. Los activistas posteriormente se dirigieron al centro de Los Ángeles donde Donald Trump concluyó su visita en el estado dorado.

La visita se produce en medio de la dimisión de James Schwab, portavoz de la División de San Francisco de ICE, quien declaró en una entrevista a la cadena CNN que su renuncia se debió a que no podía seguir manteniendo su “integridad” como representante de la agencia federal y, al mismo tiempo, saber que la “información era falsa”.

Según el portavoz, su dimisión se debe a que le pedían que repitiese información exagerada que el director interino de ICE, Thomas Homan, y el fiscal general, Jeff Sessions, habían dado sobre el efecto que tuvo la alerta de la alcaldesa de la ciudad de Oakland, Libby Schaaf, sobre las redadas de inmigración.