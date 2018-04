Grupos activistas alzaron sus voces en San Fernando, California, en medio de la lucha interna en el estado santuario entre ciudades a favor y en contra de la ley SB54 que ofrece protecciones a la comunidad inmigrante.

Después de que una madre de familia fuera arrestada de manera errónea por la policía de la ciudad de San Fernando, ubicada al noroeste del condado de Los Ángeles porque los agentes pensaban que manejaba un auto robado, líderes activistas de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes y Hermandad Mexicana Transnacional se reunieron en la cuadra 1118 de Pico street para protestar lo que califican de “repetidos ataques por parte de las fuerzas del orden hacia la comunidad inmigrante.”

“El policía me pidió los papeles de mi auto y miró a mi mamá que no hablaba inglés y luego dijo que si no hablaba inglés por qué estaba en este país, el policía me bajó del auto y y me puso las esposas, miró que tenía un caso de un delito menor anterior y me dijo que estaba arrestada”, dijo Stephanie Vargas, residente de la ciudad de San Fernando.

La iniciativa se produce después de que la noche del lunes el concejo de la ciudad de Alamitos votara 4-1 en la aprobación de una ordenanza que excluye al municipio del condado de Orange de la SB54, conocida como la ley del Acta de Valores de California que ofrece protecciones a la comunidad inmigrante. El consejo ya había votado de manera preliminar el mes pasado contra la ley santuario que restringe la cooperación entre las autoridades locales y los agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE) dando información sobre el estatus migratorio de inmigrantes.

“Hay un desacuerdo constante entre ciudades a favor y en contra de las leyes santuario del estado de California, el Acta de Valores ya es efectiva en el estado por lo que no hay razón para que otras ciudades se rebelen”, dijo Apolonio Morales de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA)

Diez ciudades del sur de California y del condado de Orange se han unido a la discordia que empezó el mes pasado en Alamitos y que esta causando un efecto dominó en otras ciudades del estado de California, después de que Jeff Sessions anunciara una demanda contra el estado dorado por incumplimiento de las leyes migratorias y por albergar y proteger a miles de indocumentados.

“La ultra derecha republicana no quiere perder los privilegios políticos y económicos que ha disfrutado desde siempre y ahora con la transformación demográfica donde en California el anglosajón constituye menos del 40 por ciento y quieren revertir esa tendencia imparable”, dijo Juan Jose Gutiérrez de la Coalición de Derechos Plenos para los Ciudadanos.

