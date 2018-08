Empresarios hispanos de California critican a la administración Trump por afectar a sus negocios (VIDEO)

Empresarios hispanos de varios sectores acudieron a la Convención Anual de la Cámara Hispana de Comercio de California que celebró su 40 aniversario en Los Ángeles y señalaron que las nuevas estrictas políticas migratorias de cero tolerancia de Donald Trump han afectado negativamente a sus negocios y a la contratación de trabajadores hispanos.

“Esta administración es peligrosa para la prosperidad de nuestras comunidades, especialmente para nuestros empresarios latinos, necesitamos más apoyo, más oportunidades pero desafortunadamente hay una voz de odio de la Casa Blanca, muchas veces las víctimas son nuestra gente, nuestros empresarios, nuestros residentes y como latinos necesitamos un campeón en la Casa Blanca y no un enemigo”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, durante durante el evento el viernes.

La CHCC reúne a más de 50 cámaras de comercio y asociaciones hispanas en California que representan a más de mil dueños de negocios a nivel estatal y representa los intereses de más de 800,000 propietarios de negocios hispanos en California, que es la llamada quinta economía del mundo. El 25 por ciento de los negocios en California, son propiedad de latinos.

“Existe un problema en estos momentos como consecuencia del actual presidente de Estados Unidos contra la comunidad hispana, contra los trabajadores, he podido observar que esta afectando no en un solo sector, sino en varios sectores, en el sector de la agricultura hay muchos problemas, actualmente tenemos empresarios que no han podido cultivar sus cosechas porque no tienen ese trabajador que trabaja desde que amanece hasta que anochece, son personas responsables que dependen de ese trabajo para vivir en este país pero las nuevas restricciones han creado miedo en la comunidad hispana”, dijo el economista Douglas Lefameta.

Según un estudio realizado por El Instituto de política Fiscal y Económica, los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a los impuestos estatales y locales, pagando colectivamente 11.640 millones de dólares estimados al año.

En California hay más de 3 millones inmigrantes indocumentados, a nivel nacional estos inmigrantes pagan en promedio un 8 por ciento de sus ingresos en impuestos estatales y locales (este es su estado efectivo y la tasa de impuestos locales). Para poner esto en perspectiva, el 1 por ciento de los contribuyentes pagan una tasa de impuestos efectiva promedio nacional de solo 5.4 por ciento, de acuerdo al documento.

“En el norte de California sobretodo ha afectado la situación política actual, he hablado con algunos clientes y me dicen que ha bajado el negocio, no están teniendo clientes o un ingreso, la gente esta asustada de salir afuera incluso de querer sacar sus negocios adelante, especialmente si contaban con mano de obra indocumentada”, dijo Gabriela Vázquez, especialista en marketing hispano.

El evento atrajo a mujeres latinas destacadas en la comunidad, entre ellas Marissa Solís, gerente general de PepsiCo y vicepresidente de marketing hispano de North American Beverages, Mary Ann Gomez Orta, Presidente de Congressional Hispanic Leadership Institute o la asambleísta Lorena González Fletcher, entre otras mujeres líderes.

El alcalde de Los Ángeles , Eric Garcetti hizo hincapié en la importancia no solo del apoyo al trabajador y empresario latino a sacar sus negocios adelante, sino también al papel creciente de la mujer latina en la sociedad y en la política en donde se le debería dar mas oportunidades.

Bajo el lema “La Voz de California”, este año la Cámara de Comercio Hispana de California (CCHC), que promueve empresas emergentes hispanas y apoyo a emprendedores celebró el liderazgo de los latinos en la comunidad e hizo énfasis en la importancia de la aportación hispana en la economía de California, la generación del milenio y nuevas iniciativas latinas.

La convención estatal concluyo el viernes con la entrega de premios a algunos de los miembros latinos que impactaron a lo largo del año con sus negocios o iniciativas al crecimiento económico de California.

