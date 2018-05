Empresa Uber cambia política sobre agresión sexual

Uber, el servicio de taxis por app, dará a sus pasajeros y choferes en Estados Unidos más margen para presentar quejas por agresión sexual, en un nuevo intento de deshacerse de su reputación de ignorar mala conducta.

El cambio anunciado el martes permitirá a pasajeros y choferes presentar acusaciones de violación, agresión sexual y hostigamiento en las cortes y en mediación, en lugar de estar varados en una audiencia de arbitraje.

La compañía eliminará además una política que requería que todos los arreglos por conducta sexual sean mantenidos en confidencialidad. Ahora dará a las víctimas la opción de revelar públicamente las acusaciones.

Chief Legal Officer @tonywest on our latest actions to help address the epidemic of sexual violence. https://t.co/CuZS1stMtD

— Uber (@Uber) May 15, 2018