Un empleado de un albergue para niños inmigrantes operado por la empresa Southwest Key en Phoenix, Arizona, fue encarcelado y enfrenta cargos por abuso sexual del que presuntamente fue víctima una niña de 14 años en la instalación, de acuerdo a documentos judiciales.

Un video de vigilancia del albergue, que está situado en un suburbio de Phoenix y fue visitado por la primera dama, Melania Trump, en junio pasado, recogió imágenes de Fernando Magaz Negrete, de 32 años, cuando entró en la habitación de la menor el 27 de junio por la noche.

La menor empujó a Negrete, pero él no cejó y regresó en repetidas ocasiones a la habitación, según se ve en las imágenes.

Documentos de la corte indican que un joven de 16 años vio cuando el empleado tocaba los genitales de la menor y la besaba.

JUST IN: @phoenixpolice say a Southwest Key employee was arrested, accused of sexually abusing a 14 y/o. Fernando Magaz Negrete, 32, was arrested after a witness said he inappropriately touched the teen on July 25. He faces charges of molestation, aggr. assault & sexual abuse. pic.twitter.com/GLchWuUzEp

— Matt Rodewald FOX 10 (@Matt_Fox10) August 1, 2018