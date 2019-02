El gobernador de Washington, Jay Inslee, declaró el estado de emergencia ante la fuerte tormenta invernal que esperan evolucione por el noroeste del pacífico desde ayer viernes, y que ya se cobró la vida de una persona.

“Esto puede ser una tormenta diferente a la que hemos visto en muchos años”, dijo Inslee en un comunicado en el que dio a conocer la medida este viernes y en el que animó a los residentes mantenerse alejados de las carreteras si es posible, según reseñó Efe.

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, el noroeste del país enfrentará un frío extremo, de temperaturas bajo cero y nieve de hasta 20 centímetros de altura, en los próximos días en estados como Oregón y Washington.

Más de 12 millones de personas se encuentran bajo advertencias meteorológicas en el noroeste del Pacífico estadounidense, donde se asienta la ciudad de Seattle, que espera ráfagas de vientos de hasta 30 millas por hora.

La división de emergencias del departamento militar de Washington ha activado el centro de operaciones de emergencia y tiene instrucciones de coordinar toda la asistencia relacionada con la tormenta invernal, según las autoridades citadas por Efe.

The governor of #Washington issued a State of Emergency as a potent winter storm is expected to hammer parts of the state. Check out the heavy snowfall in downtown Seattle, Washington Friday afternoon! ❄️🌨️#WAwx #StateOfEmergency #WinterStormWarning #SnowStorm pic.twitter.com/TddrPoapTQ

