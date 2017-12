Embajadora EE.UU.: Para Trump, Jerusalén es “asunto personal” 

La embajadora estadounidense Nikki Haley amenazó el miércoles a los estados miembros de la ONU con represalias si apoyan una resolución que critica la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y dijo que el presidente Donald Trump toma la votación del jueves como “asunto personal” y Estados Unidos “anotará nombres”.

La carta de Haley a la mayoría de los 193 estados miembros y un tuit amenazador el miércoles suscitaron fuertes críticas de los cancilleres palestino y turco, quienes volaban a Nueva York para asistir a la votación en la Asamblea General. Acusaron a Washington de intimidación.

Los palestinos pidieron la votación en la Asamblea General después que Estados Unidos vetó el lunes una resolución apoyada por los 14 miembros restantes del Consejo de Seguridad de la ONU que le hubiera exigido a Trump rescindir su declaración de reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y no trasladar la embajada a la ciudad.

A diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la asamblea no son vinculantes, pero reflejan la opinión del mundo.

En la carta del miércoles, que según trascendidos fue enviada a 180 países, Haley dijo que su gobierno “simplemente les pide que reconozcan la amistad histórica, la asociación y el apoyo que hemos extendido y respeten nuestra decisión acerca de nuestra propia embajada”.

“El presidente observará esta votación cuidadosamente y me ha pedido que informe sobre los países que votaron contra nosotros”, escribió en la nota obtenida por The Associated Press. “Tomaremos nota de cada voto sobre este asunto”.

Su tuit fue más enérgico: “En la ONU siempre se nos pide que hagamos más y demos más. Por eso, cuando tomamos una decisión por voluntad del pueblo estadounidense sobre dónde situar NUESTRA embajada, no esperamos que aquellos a quienes ayudamos nos ataquen. El jueves se votará sobre una crítica a nuestra elección. EEUU anotará los nombres”.

Resta por verse cuáles serían las medidas de Estados Unidos contra los países que voten a favor de la resolución de la Asamblea General el jueves.

La resolución es presentada conjuntamente por Turquía, presidente de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, y Yemen como presidente del Grupo Árabe en la ONU.

Antes de conocerse la carta y el tuit de Haley, el embajador palestino Riyad Mansour dijo a The Associated Press que preveía un “apoyo masivo” en la asamblea.

El canciller palestino Riyad al-Maliki y su colega turco Mevlut Cavusoglu expresaron a la prensa en el Aeropuerto Ataturk de Estambul antes de volar a Nueva York su opinión de que los miembros de la ONU desdeñarán la “presión” de Haley.

Al-Maliki dijo que “votarán por la justicia y votarán a favor de esa resolución”.

Cavusoglu sostuvo que “ningún estado honorable cedería a semejante presión”. El mundo ha cambiado. La certeza de que ‘soy fuerte, por lo tanto tengo razón’, ha cambiado. El mundo se rebela contra las injusticias”.