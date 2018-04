El veterano deportado, Héctor Barajas, vuelve a Estados Unidos y se convierte en ciudadano con una misión especial (VIDEO)

Héctor Barajas, veterano del ejército de los Estados Unidos que fue deportado a México, cruzó la frontera para convertirse en ciudadano estadounidense y reunirse con su familia. Tras una ceremonia en San Diego volvió a su ciudad natal en Compton, al sur del centro de Los Ángeles, donde familiares, amigos y líderes electos del gobierno le dieron la bienvenida durante el fin de semana.

Barajas, de 42 años y originario de Zacatecas, fue deportado por segunda vez en 2010 después de pasar tiempo en prisión por dispararle a un vehículo. Su primera deportación ocurrió en el 2004. El gobernador Jerry Brown lo indultó en 2017, y destacó su trabajo en el servicio militar. Con la ayuda de American Civil Liberties Union of Southern California (ACLU), activistas y líderes del gobierno, se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos el viernes 13 de abril en la oficina de USCIS en San Diego.

El sábado 14 de abril, las representantes del Congreso Nanette Díaz Barragán, D-San Pedro, y Mark Takano, D-Riverside, junto con líderes electos del gobierno se reunieron en casa de la familia Barajas en Compton para darle la bienvenida y presentar propuestas en contra de la deportación de veteranos.

“Quiero tomar responsabilidad por la acción que me llevó a la deportación, cometí un crimen y me deportaron, durante ese tiempo abrí la Casa de Veteranos Deportados y eso me ayudó, a tomar otra actitud, pensé que era la única persona que necesitaba ayuda pero hay compañeros de otras partes del mundo que también la necesitan, tenemos nuestros boletos para ir a la Republica Dominicana para ayudar a otros compañeros que están allá. En el ejército tenemos un dicho, no dejar a un hombre o mujer atrás en la batalla”, dijo Héctor Barajas durante una conferencia de prensa el sábado en Compton.

Barajas vivió en Tijuana, donde en 2013 fundó la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados que brinda ayuda y refugio a los veteranos deportados facilitándoles la tramitación de beneficios provistos por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU y a buscar empleos.

Su organización aboga por una legislación que ponga fin a la deportación de veteranos estadounidenses y busca mejorar las condiciones de los veteranos no solo en Tijuana sino en otros países del mundo.

“Tenemos un proyecto de ley que permitirá a personas que están en el ejercito americano conseguir la ciudadanía de forma mas rápida. Muchos que se enlistan en el ejército piensan que automáticamente pueden conseguir la ciudadanía y así no es”, dijo Nanette Barragán, congresista del 44 distrito.

El primer veterano deportado que regresó legalmente tras conseguir el perdón del gobernador de California fue Marco Chávez quien fue deportado en el 2002 por golpear a un perro y regresó en diciembre.

“Algunos no son conscientes de que los veteranos no pueden convertirse en ciudadanos si es que fueron condenados por una felonía agravada, y ese fue el caso de Hector pero gracias al perdón otorgado por el gobernador de California Jerry Brown pudimos tramitar su ciudadanía”, dijo Andrés Kwon de American Civil Liberties Union of Southern California (ACLU)

El gobierno estadounidense podría haber deportado a más de de 200 veteranos de guerra que no tramitaron su ciudadanía porque pensaban que la obtendrían automáticamente al ingresar en el ejercito, según Kwon.

Barajas aseguró durante el evento que se llevó a cabo el sábado en su residencia que pasará tiempo entre Tijuana y California para continuar su misión de ayudar a veteranos deportados.

