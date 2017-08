Its a Wrap Por El primer Dia. De Promocion con estos Cabrones que yo Quiero mucho mi #enturanch @gustavoegelhaaf @cristinarodlo @martinezmau @ricardopolanco_ ESTRENAMOS 27 de Agosto @elvatotv por @nbcuniverso #internacionales #eldasa #elhijodeldesierto #animooo

A post shared by El Dasa (@eldasa) on Aug 16, 2017 at 9:32pm PDT