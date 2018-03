Aunque fue una más para algunos, para otros la película de Pixar significa mucho más que un entretenido film de animación.

‘Coco’ no solo refleja la importancia de la familia, sino también saca a la luz los valores históricos de la comunidad hispana y su cultura.

‘Coco’ cuenta la historia de Miguel, en la voz de Anthony González, y su viaje por la tierra de los difuntos, durante la celebración del Día de los Muertos. Miguel cree que es el nieto de un cantante famoso, Ernesto de la Cruz, pero en realidad está emparentado con el menos conocido, Héctor.

Durante la ceremonia de entrega de los Oscars, la película no solo ganó como mejor film animado, también se llevó la estatuilla dorada a la mejor canción “Remember me”, (Recuérdame).

Tan pronto se anunciaron cada uno de los triunfos de ‘Coco’, Twitter explotó de mensajes, algunos emotivos con hashtags #COCO, #PixarCoco, #Viva México, #Oscars.

“Mamá Coco, ganamos”, dice uno en el que Miguel besa tiernamente a la abuela que tiene una estatuilla dorada. “El amor dificilmente se olvida”, dijo la twittera Fiorella Revollar. Con imágenes memorables del film de Pixar, videos de la ceremonia o una pequeña celebrando los galardones, no solo festejaron las distinciones para una película más de Disney, sino para la castigada dignidad de la comunidad hispana de Estados Unidos y sus verdaderos valores que rara vez llegan a la pantalla grande.

Congratulations to the cast & crew #PixarCoco on their Academy Award for Best Animated Feature! #Oscars pic.twitter.com/EmRFd8ccCI

Jump up with excitement! Academy Award-nominated #PixarCoco is now available on Digital, #MoviesAnywhere, Blu-ray & 4K UHD. Get it today: https://t.co/a54THr9zs8 pic.twitter.com/KlAxF7MG2e

— Disney•Pixar's Coco (@pixarcoco) February 27, 2018