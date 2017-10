El registro para la lotería de visas inicia hoy y durará pocos días

El “Programa de visas de inmigrantes de diversidad”, más conocido como la lotería de visas, volvió a aceptar inscripciones a partir del martes 3 de octubre y sorteará 50,000 visas o “green cards”, anunció hoy en un tuit el Departamento de Estado.

El proceso se extenderá sólo por un mes y cerrará a las 12:00 del mediodía del 7 de noviembre.

#DV2019 is now live! To apply for #DiversityVisa visit this link: https://t.co/tVycy67efg. The application is free and closes November 7. pic.twitter.com/KTwn9Z1dxS

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 3, 2017