“El populismo en América Latina” el documental que habla de AMLO

“El populismo en América Latina” es un documental sobre los líderes populistas de la región, como su nombre lo indica. En México fue realizado por la productora La División.

Este documental está levantando la temperatura en México, con voces a favor y en contra, y también gran controversia.

En un video en el canal de YouTube “llamando a los ciudadanos que interactúan en las redes sociales”, el candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habla de “El populismo en América Latina” y se refiere a él como “una serie que hicieron, les costó 100 millones de pesos, una serie sobre el populismo”. Y agrega que el 5to capítulo es “el populismo de Andrés Manuel. No, no no. No tenemos nada que ver nosotros con ningún gobierno extranjero”.

Si como afirma el productor de la supuesta serie "el populismo en América Latina", nadie se interesa por exhibirla, entonces ¿por qué la promueven? ¿Quién paga los promocionales? ¿De dónde sale el dinero? A nadie engañan: es parte de la guerra sucia. pic.twitter.com/K8StgNd0Uk — Vero A. Islas (@lovrega) April 27, 2018

Según informa eluniversal.mx, de gira por Chiapas, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, retó a los productores de la serie “Populismo en América Latina”, que habla de él y de ex presidentes de Latinoamérica, para que digan quién lo patrocinó.

Una vez revelado, AMLO se comprometió a publicarlo en su Facebook: “Convoco a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para difundirlo… Es un bodrio, un documental asqueroso, fascistoide y lo que más deben aclarar es quién pagó el documental. Ahora sí, como diría mi paisano Chico Che: ¿Quién pompo?”, bromeó el candidato, reporta Agencia El Universal.

Tuve oportunidad de ver el capítulo sobre @lopezobrador_ de la serie el Populismo en América Latina. Lo vi al mediodía con los productores, @garciamataLD, con La División. Me dicen que no se transmitirá el lunes en @NatGeo_la. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 28, 2018

Según el medio infolliteras.com el documental “El populismo en América Latina” no saldría por el canal Natgeo: “National Geographic aclara que no emitirá ‘El Populismo en America Latina’, toda información diferente a esta es errónea”, puntualizaron voceros de la empresa a través de un breve comunicado.

La serie de siete capítulos que se había especulado se transmitiría el lunes 30 de abril a las 21 horas, sin embargo, a la misma hora se tiene programado un documental “Acceso Nat Geo: La dinastía Kim”, informa SDPnoticias.com

Dicho portal también informa sobre la publicidad de este documental, que se ven en el transporte público de la Ciudad de México. Allí se muestra a López Obrador con la banda presidencial, junto con el venezolano Hugo Chávez, el argentino Juan Domingo Perón y el brasileño Lula da Silva.