El papa lamenta los “vientos de guerra” en todo el mundo

Mientras cristianos de todo el mundo celebraban el lunes el nacimiento de Jesús, el papa describió un sufrimiento reflejado “en los rostros de los niños”, mencionando la guerra, otras tensiones en lugares como Oriente Medio, África y la Península de Corea y la situación de Venezuela, que enfrenta una profunda crisis.

“Mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra (…) un modelo de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental”, dijo el papa a los fieles.

En su tradicional mensaje y bendición de Navidad, el pontífice dijo que los niños en Oriente Medio “siguen sufriendo por el aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos”, mientras que en Siria los más pequeños siguen “marcados aún por la guerra”, y señaló que en Yemen, “existe un conflicto en gran parte olvidado”.

Francisco ofreció una oración porque “en la península coreana se superen los antagonismos”.

Pope Francis at the Urbi et Orbi appealed for peace and for a world in which children may hope for security and joy.https://t.co/A3UYFQZknE

— Vatican News (@VaticanNews) December 25, 2017