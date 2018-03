Cuando Anna Gaxiola-Leal y su esposo José Alberto Leal llevaban cuatro años de casados decidieron que era el momento de ser padres, sin embargo los planes, muchas veces, parecieran estar en la agenda de otro.

Un año y medio después recibieron la noticia que tanto habían esperado, serían padres de un niño al que ya le tenían nombre: Joseph Alberto.

Y en una sentida carta la madre, que por momentos pensó que no podía concebir, escribió unas palabras llenas de emoción y amor al bebé que crecía en su viente.

“Llegaste cuando las esperanzas ya estaban bajas. Tu papi y yo habíamos hablado sobre ti infinidad de veces. Elegimos tu nombre hace más de cuatro años. Siempre encontrábamos la manera de incluirte en nuestras conversaciones, planes y esfuerzos porque no concebíamos una vida sin ti. Nos enteramos de tu existencia un 10 de diciembre. Como buenos padres primerizos y personas de fe, no creímos la primera prueba y fuimos por otra de mejor calidad. En menos de dos minutos apareció la palabra que tantas veces antes se me había negado: ‘embarazada’. Tu papá gritaba, brincaba, me besaba y sacudía y yo me quedé paralizada viendo la prueba y llorando como niña chiquita”.

Sin embargo, cuando Anna tenía 21 semanas de embarazo empezó a sentir contracciones, rompió fuente y su pequeño no pudo sobrevivir. Llenos de preguntas y dolor, Anna y su esposo salieron del hospital con las manos vacías.

“Ya estábamos a mitad de camino, teníamos el cuarto, teníamos la ropa, ya teníamos fecha para el baby shower”, recordó la mexicana.

Anna explica que tras la pérdida de su pequeño se enojó con el mundo.

“Primero le eché la culpa a mi cuerpo de porqué me falló. Lo segundo, los doctores no daban explicación de lo que había pasado, que a lo mejor era una incompetencia cervical y que para el otro embarazo iban a tomar otras precauciones. Y finalmente enojo con Dios que es el que termina pagando la cuenta. ‘Tanto que te lo pedí, me lo das y después me lo quitas'”, dijo Gaxiola-Leal.

Un año después la pareja se sintió preparada nuevamente y recibieron la noticia de que otro niño venía en camino.

“Pero igual, en la semana 18, estando tranquilita, se me rompió la fuente. Y vamos al hospital y me toca la suerte de estar en el mismo cuarto de hospital. Me hicieron un ultrasonido y ya el bebé no tenía latidos. Di a luz el segundo bebé y también me tocó regresárselo a Dios. Regresarlo al cielo”, dijo Gaxiola entre lágrimas.

El desgarrador testimonio de Anna hace eco al de muchas mujeres en el país. De acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en EE.UU. ocurren unas 24,000 pérdidas de embarazo cada año.

Aunque se desconocen las razones de las pérdidas de embarazo, entre los factores más comunes que provocan los abortos espontáneos están los defectos del feto, problemas con la placenta o el cordón umbilical o ciertas condiciones de la madre, por ejemplo una diabetes descontrolada, alta presión u obesidad, de acuerdo con datos de los CDC.

Una definición social que complica el cuadro

Para la psicoterapeuta Marisol Mercado la pérdida de un embarazo puede ser tan dolorosa como la muerte de un hijo después de nacido.

“La única diferencia es que no se tiene unas vivencias con la criatura. Pero las etapas que pasa un individuo después de un embarazo son las mismas etapas psicológicas que se pasan si hubiese muerto después del nacimiento”, explicó Mercado.

“Esto es bien complicado porque para el mundo exterior este bebé nunca existió. Pero para la mamá que cargó esa criatura y que comenzó a sentir cambios en su cuerpo, ya sea porque llevaba un mes o seis meses de embarazo, el bebé fue real y ya habían unas expectativas y habían unos sueños”, sostuvo.

Esta experiencia la tuvo Gaxiola al recibir palabras de consuelo, que resultaron dolorosas pues la personas no comprendían su dolor.

“Mucha gente con buenas intenciones dicen ‘nada más tenías 18 semanas’ o ‘estás muy joven, vas a tener otro’. Pero uno no sabe hasta que pasa por esto. Sí, tenía 18 semanas, pero desde que yo vi el positivo de mi prueba ya yo era mamá, ya yo viví 100 vidas con ese bebé, ya lo vi crecer, ya lo vi en mis brazos”, manifestó la mexicana.

Además, en algunos sectores de la sociedad el factor de que ser madre es lo socialmente esperado, en particular entre los latinos, el cuadro de las mujeres que pierden sus embarazos se complica.

“Son experiencias sumamente frustrantes porque en Latinoamérica se define la mujer a través de la identidad de lo que es la maternidad, entonces pareciera que de forma general las mujeres nos sentimos más realizadas cuando entramos en ese rol de mamá.

En adición a eso, nuestra definición a plano personal, muchas veces, se centra en ese rol de mamá, que hay muchísimas mujeres que aún siendo profesionales su definición de lo que es ser una mujer gira en torno a lo que es la maternidad. Entonces, la pérdida de un bebé llega a ser algo sumamente traumático porque las mujeres tienden a sentirse incompletas y no realizadas porque no han tenido un bebé”, dijo Mercado.

Una promesa cumplida

Cuando Anna y su esposo José Alberto perdieron el segundo bebé desistieron del sueño y pasaban los años y no llegaba ningún embarazo. Pero el deseo de ser padres no murió, por el contrario se hizo cada vez más fuerte. Pero, decidieron soltar ese deseo y como ella lo dijo, “dejar las cosas en manos de Dios”.

La pareja decidió empezar un proceso de adopción, cuando sus planes fueron interrumpidos.

“Estábamos en ese proceso de adopción, de ya entregar nuestros papeles, cuando de repente me siento muy cansada. No sé qué está pasando, me siento rara y resulta que estoy embarazada. Sin planearlo. En nuestra mente y nuestro corazón estaba el deseo, pero no sabíamos que iba a ser de esa manera”, manifestó Gaxiola-Leal.

Cuando los padres le informaron a la agencia de adopción del embarazo, quien les atendió les dijo que era muy común encontrarse con este tipo de circunstancia cuando las parejas están a punto de adoptar.

“A veces el deseo de tener algo nos lleva a sobre enfocarnos tanto en eso a un punto que la presión que nosotros mismos nos ponemos, física , emocional y espiritualmente es lo que hace que las mujeres no vuelvan a quedar embarazadas. Y de esto hay muchos estudios revelando que muchas mamás en el momento que deciden adoptar, inmediatamente quedan embarazadas, porque soltaron”, dijo Mercado.

El embarazo de Gaxiola-Leal fue uno de alto riesgo que requirió operaciones y que estuviera acostada la mayor parte del tiempo porque le diagnosticaron una incompetencia cervical.

Sin embargo, para los padres, el 6 de marzo, cuando vieron a su pequeña Annabella nacer, a los ocho meses, sin ninguna complicación, fue el milagro que todavía no pueden creer.

“Han sido 17 días y la veo y siento que es una muñeca todavía, que me la están prestando y ya luego se la tengo que devolver a la mamá verdadera, como que no es mía. Y la veo y digo: ‘¿en serio es de nosotros? ¿No la tengo que regresar?’ La huelo, la beso y no me la creo todavía. Es un sueño.”, manifestó la madre.

Después de perder un bebé ¿qué?

De acuerdo con Mercado, tras la pérdida de un embarazo, es importante saber que viene un proceso natural de duelo que se complica cuando nos resistimos a aceptar la realidad y cuando no expresamos nuestros sentimientos.

“Tienen que entender que van a pasar por las mismas etapas de duelo que cualquier otra persona pasaría, esto no es en un orden lógico. Que a veces hay asaltos a las emociones en las cuales después de meses o de años, un día un olor, un color, ver otro bebé o ver una ropita en una tienda que tú soñaste que tu bebé usara, o que tú le compraste y tuviste que regalar, eso vuelve.

Entender que el duelo es un proceso natural que todos en un momento tenemos que enfrentar y que se espera que con el transcurrir del tiempo, y digo tiempo, no un año, ni dos, ni cinco. Se espera que con el tiempo las emociones vayan bajando y nos adaptemos a la realidad”, manifestó la psicoterapeuta.

La puertorriqueña agregó que es importante para las mujeres entender que su valor no está en la maternidad.

“Para las mujeres que están tratando de tener hijos y no pueden, tiene que haber una redefinición de la identidad femenina y hay que arreglar el orden de prioridades porque no es una realidad que todas las mujeres van a llegar a ser mamás, pero sí es posible que todas puedan redefinir dónde está su valor.

Y que puedan proyectarse desde un punto de vista que no incluya la maternidad, que tal vez pueden ser madres adoptivas o tener un rol más activo con sobrinos o que sencillamente desarrollen otras áreas de su vida que les traigan algún tipo de satisfacción a nivel personal íntimo”, sostuvo.

Gaxiola recomienda a quienes enfrentan la misma realidad que ella que sientan el dolor, que se aferren a la fe y que busquen enfocarse en algo más allá de su situación.

“Que después que pasen su duelo encuentren un propósito como lo hice yo. Que siembren en la vida de otras mujeres. Y no enfocarse en uno mismo porque al final te llena de amargura y eso no trae nada bueno”, manifestó.

Para Mercado, es importante que la familia y la comunidad entienda que las familias que pierden un embarazo necesitan el mismo apoyo que otra familia que perdió a un ser querido. También señaló que es importante estar pendiente de cómo esa madre se recupera.

“Cuando empezamos a negar la realidad, cuando empezamos a fantasear de que esto no pasó, cuando empezamos a tener pesadillas, entonces es hora de buscar ayuda profesional. Es importante entender que no se supone que el duelo cause una depresión permanente y de por vida”, manifestó la psicoterapeuta.

Para la familia Leal Gaxiola, Annabella es la alegría que esperaron desde hace 7 años, pero que llegó cuando ya no la estaban buscando.

“Cambió lamento en baile, cambió dolor en gozo. Dios la mandó con un propósito. Representa siete años de espera, pero al final es una promesa cumplida y que todo valió la pena por ella”, dijo la madre.