El control de armas enfrenta resistencia en la mayoría de los estados

La idea de que se expidan leyes más estrictas sobre el control de las armas de fuego, que inspiraron una huelga estudiantil sin precedentes en la historia del país, enfrenta un tortuoso camino en la mayoría de los estados, según una indagación realizada por la agencia de noticias The Associated Press.

La encuesta de AP sobre los proyectos de ley que cursan en los congresos estatales antes y después del tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, muestra que las ambiciones del movimiento “Enough is enough” aún se encuentran en pañales. La investigación muestra que la votación celebrada en el Congreso de la Florida, donde los legisladores republicanos desafiaron a la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) y que restringió la compra de armas, es poco probable que se repita en otros estados, al menos en 2018.

El activismo liderado por los estudiantes podría conducir a futuras reformas pero, por ahora, el debate sobre el control de armas entre la mayoría de los legisladores sigue siendo predecible y en gran medida partidista, con algunas excepciones, según el análisis.

Dado que el Congreso federal no muestra signos de actuar y regular las armas, las legislaturas estatales están dominando el debate nacional. Y los cambios importantes no serán fáciles de lograr en los estados que son controlados principalmente por el Partido Republicano, que no quiere regular la compra de armas.

Los republicanos han impulsado más del 80 por ciento de los proyectos de ley que buscan ampliar los derechos de los propietarios de las armas, mientras que los demócratas han introducido más del 90 por ciento de las iniciativas de ley para limitarlas.

El número total de proyectos de ley a favor de no controlar o de restringir las armas es casi igual: 300 a favor y 300 en contra.

Muchos de los proyectos de ley de origem demócrata se han introducido en legislaturas dominadas por los republicanos, lo que significa que tienen pocas o ninguna posibilidad de éxito.

“Creo que (la) actitud pública ha cambiado, pero no veo un gran cambio aquí en la Legislatura”, dijo el representante de Iowa, Art Staed, un demócrata que buscó sin éxito que la Cámara de Representantes de Iowa a estudiara la posibilidad de permitir que los tribunales pudieran decomisar las armas de las personas consideradas peligrosas.

“Ha sido muy frustrante”, dijo.

La Legislatura de Iowa, controlada por los republicanos, aprobó el año pasado una histórica ampliación de los derechos de los portadores de armas. Tampoco ha discutido las propuestas demócratas como la de prohibir la compra de armas de asalto, prohibir las municiones de gran capacidad o la de ampliar la verificiación de antecedentes judiciales de los posibles compradores de armas.

En cambio, los legisladores han considerado más proyectos a favor de las armas de fuego, incluida una ley que permite a los residentes portarlas sin permiso y una resolución para que se eleve a la Constitución del estado el derecho a portar armas.

Después de la masacre del 14 de febrero en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, el apoyo del lpúblico para que se controle la venta de armas alcanzó su punto más alto desde 1993: dos tercios de los estadounidenses apoyan leyes más estrictas, según una encuesta Gallup publicada el miércoles.

Varias empresas también han cortado vínculos con la NRA y algunas tiendas de cadena y minoristas han anunciado que ya no venderán fusiles a nadie menor de 21 años.

La respuesta de los estados ha sido más predecible.

Algunos congresos estatales controlados por los demócratas que tienen leyes más restrictivas para la compra de armas y municiones están avanzando para fortalecerlos aún más.

Fuera de Florida, los estados liderados por republicanos han rechazado en su mayoría nuevas leyes que controlen la venta de armas y en su lugar están evaluando si es mejor armar a los maestros y permitir más armas de fuego en lugares públicos.

Varios estados están considerando elevar la edad legal para comprar rifles de 18 a 21 años o debatir leyes que permitirían a los tribunales ordenar la incautación temporal de armas a personas que muestren signos de enfermedad mental o violencia.

Pero incluso ellos se han topado con la resistencia de los legisladores que están a favor de las armas.

En Idaho, los legisladores rechazaron una ley que habría prohibido a los condenados por abuso doméstico tener armas de fuego, una medida que muchos estados han adoptado para hacer cumplir una prohibición federal similar.

En Utah, los legisladores derrotaron la versión del Presidente de la Cámara del Partido Republicano, Greg Hughes, de una ley que hubiera permitido a un familiar o roomate pedirle a un tribunal que retire temporalmente el arma de fuego de alguien que actúe peligrosamente.

“Esto, para mí, es más un esfuerzo de confiscación de armas que una medida de seguridad pública”, dijo el representante republicano de Utah Brian Greene.

Legisladores demócratas que controlan la Legislatura de Illinois actuaron rápidamente después de la masacre de Parkland al aprobar un proyecto de ley, largamente debatido, que pide licencias estatales para que los comerciantes de armas de fuego puedan operar

La medida buscaba aumentar la supervisión y eliminar las ventas ficticias. Pero el gobernador republicano, Bruce Rauner, vetó la medida el martes diciendo que perjudicaría a las pequeñas empresas y haría poco por detener la violencia.

El líder de la NRA, Wayne LaPierre, dijo esta semana que su grupo se opondría a todos los planes que busquen “un control fallido de armas”, incluidas las propuestas para aumentar la edad de compra de armas, requerir verificaciones de antecedentes judiciales, y transferencias o prohibir la venta de rifles semiautomáticos y municiones de más de 10 rondas.