Luego de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fuese acusado de 10 cargos, los especialistas creen que será enviado a la “cárcel de todas las cárceles”. Y, además, un senador pide que su fortuna sea usada para construir el muro que exige el presidente Donald Trump.

Los expertos tienen pocas dudas del lugar en el que el mexicano ‘El Chapo’ Guzmán cumplirá su pena de prisión en Estados Unidos: la ADX “Supermax” de Florence, Colorado, que alberga a algunos de los delincuentes más conocidos que pasaron por los juzgados del país, reseñó AP.

Conocido como el “Alcatraz de las montañas Rocosas”, en el penal purgan su condena Ted Kaczynski, apodado Unabomber, y el conspirador del 11-S, Zacarias Moussaoui.

Los reos están aislados 23 horas al día y tienen una mínima interacción humana. Reciben la comida en sus celdas, donde comen a apenas unos metros del sanitario, detalló AP.

La cárcel está protegida por alambradas con cuchillas y torres de vigilancia y patrullas armadas.

‘El Chapo’ fue condenado este martes por encabezar una de las mayores redes de tráfico de drogas del mundo. En el pasado se escapó dos veces de prisiones de alta seguridad de México.

America’s justice system prevailed today in convicting Joaquín Guzmán Loera, aka El Chapo, on all 10 counts. U.S. prosecutors are seeking $14 billion in drug profits & other assets from El Chapo which should go towards funding our wall to #SecureTheBorder. https://t.co/hPwEUVM6SP

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 12, 2019