El Caribe se prepara ante el inminente paso del huracán Irma

Brigadas de trabajadores gubernamentales en las islas del noreste del Caribe limpiaban drenajes y podaban árboles mientras las autoridades instan a los residentes a prepararse para el paso inminente del huracán Irma, una tormenta de categoría 3 que continuó fortaleciéndose el lunes y que probablemente comenzará a azotar la región el martes.

El servicio meteorológico de Antigua y Barbuda dijo que se esperaba que Irma trajera vientos fuertes, aguaceros y oleajes altos. Las escuelas recibieron órdenes de cerrar el lunes. Se emitieron alertas de huracán para Antigua y Barbuda, Anguila, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Bartolomé.

La mañana del lunes, el meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora) y se esperaba que gane fuerza hasta el martes por la noche, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El vórtice estaba a 980 kilómetros (610 millas) al este de las Antillas y se movía a 22 kph (14 mph) con dirección oeste-suroeste.

#Irma has strengthened. Winds up to 120 mph. Still on a WSW track for now. Forecast to be near Cuba late this week pic.twitter.com/OgGnsrIUwG

— Irene Sans (@IreneSans) 4 de septiembre de 2017