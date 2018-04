El adiós de Rafa Márquez ya tiene fecha y rival

El adiós de Rafa Márquez, capitán de la Selección Mexicana, ya tiene fecha y tal vez no es como él lo hubiera soñado pero sin duda será conmovedor. Hace un año nadie habría sospechado que su lugar en Rusia 2018 estaría en duda. Tampoco que forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero en favor del narcotráfico encabezada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Rafael Márquez se despediría en Clásico Tapatío https://t.co/6Hz78nM6E9 — El Universal (@El_Universal_Mx) April 13, 2018

El adiós de Rafa Márquez

Existen dos versiones a las que Mundo Hispánico pudo tener acceso sobre el adiós definitivo de Rafa Márquez. La primera indica que sería en el partido de la Fecha 17, el sábado 28 de abril, en el que Atlas visita al Pachuca. Los Rojinegros están eliminados de la Liguilla por lo que ese es su último partido del torneo. La otra es que se marcharía este viernes 20 de abril, en el Clásico Tapatío ante Chivas, usando el marco de jugar en el Estadio Jalisco lleno.

En nuestra portada de este martes, el clásico tapatío será el último partido de Rafael Márquez en el futbol mexicano #FelizMartes pic.twitter.com/0voWB334sD — Estadio Deportes (@EstadioDxts) April 17, 2018

Lo que es un hecho es que la aspiración de Márquez, es marcharse del futbol profesional, como jugador en activo, en su quinta Copa del Mundo: La de Rusia 2018, algo que parece se hará realidad si no se presenta ninguna lesión en las siguientes semanas, y se mantiene a buen ritmo a pesar de la eliminación del Atlas.

Mi sueño es retirarme jugando el Mundial: Rafael Márquez [@RafaMarquezMX]https://t.co/lyBcoF0kUe pic.twitter.com/Api0kwFLTx — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 17, 2018

Por su parte El “Tuca” Ferretti ofreció disculpas por promover a Márquez a la Selección, pero dijo que el zaguero aportaría mucho al grupo.

“No necesito decir yo lo que ha dejado, (Rafa Márquez) ¿cuántos Mundiales ha jugado?, cuatro. Ojalá hasta jugara el quinto, pienso que sería un buen aporte para el grupo, para el entrenador, pero son decisiones ajenas a mi y debo ser respetuoso con Osorio”, comentó el DT a grupo Reforma.

En otro tema, Ferretti espera que la Asociación de Futbolistas no realice el paro de labores en la Jornada 17 como lo plantean, pues quieren erradicar el pacto de caballeros del futbol mexicano que prohíbe ciertas cosas a los jugadores cuando finaliza su contrato.

“De hacer un paro yo no estoy muy de acuerdo, ojalá se sienten las partes y lleguen a un acuerdo. Los futbolistas no están pidiendo nada descabellado que es terminar con esta regla de que los futbolistas no son libres cuando terminan su contrato, el famoso pacto”, señaló el timonel de los Tigres.