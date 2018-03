John Dowd, un abogado del presidente estadounidense Donald Trump, pidió que el Departamento de Justicia cierre la investigación sobre la injerencia rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller, y que concierne a varias personas del entorno del mandatario.

Dowd hizo esa declaración horas después del abrupto despido del “número dos” del FBI, Andrew McCabe, quien denunció que su cese formaba parte de un intento del gobierno de Trump para “desacreditar” la investigación de Mueller.

“Rezo para que el vicefiscal general (de Estados Unidos, Rod) Rosenstein, seguirá el brillante y valiente ejemplo de la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI y del fiscal general Jeff Sessions y pondrá fin a la investigación de la supuesta conspiración con Rusia”, dijo Dowd al diario digital The Daily Beast.

El abogado añadió que esa pesquisa fue “manufacturada por el jefe de McCabe, (el exdirector del FBI) James Comey, en base a un dossier fraudulento y corrupto” sobre Trump y Rusia.

Dowd aseguró poco después a la cadena NBC News que no estaba pidiendo que se despidiera a Mueller, sino solo que se pusiera fin a la investigación que ese fiscal dirige desde que Trump despidiera en mayo de 2017 a Comey, que encabezaba antes la pesquisa.

No obstante, su solicitud va dirigida a Rosenstein, el número dos del Departamento de Justicia, que supervisa la indagación de Mueller dado que Sessions se inhibió de las decisiones sobre el tema.

Trump no puede despedir a Mueller sin el permiso de Rosenstein, y la declaración de Dowd aumenta la presión sobre el vicefiscal general para que intervenga en la investigación rusa.

En varios tuits a lo largo del día, Trump no llegó a pedir directamente el fin de la investigación de Mueller, pero sí insistió en restarle importancia.

“La investigación de Mueller nunca debió haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades fraudulentas y en un falso dossier financiado por la Corrupta Hillary (Clinton)”, tuiteó Trump, que insistió en que la pesquisa es una “CAZA DE BRUJAS”.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018