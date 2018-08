Al menos tres docenas de reclutas inmigrantes que fueron expulsados del Ejército de Estados Unidos tras alistarse con la promesa de un camino hacia la ciudadanía están siendo traídos de vuelta a servir, según los registros judiciales.

Desde el 17 de agosto, el Ejército estadounidense ha reintegrado a 32 reservistas y revocado las órdenes de baja de otros seis reclutas que habían demandado. Otros 149 despidos se han suspendido y están en proceso de revisión, dijo el ayudante adjunto para Reclutamiento y Retención del Ejército, Linden St. Clair, en los documentos.

Las reincorporaciones siguen una historia de The Associated Press a principios de julio que reveló que docenas de inmigrantes enlistados estaban siendo dados de baja o se les cancelaron sus contratos.

1. A Pentagon program (MAVNI) designed to rapidly onboard immigrants was found to have security flaws by an IG report.

2. When that program was axed, a tiny number of applicants were left in administrative limbo.

3. This is the attempted bureaucratic fix.https://t.co/scM8TLQTI9

