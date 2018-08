Efemérides del 30 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en ese sentido la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió hoy al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el combate contra las desapariciones forzadas sea “una prioridad para el próximo gobierno federal”.

“Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, dijo Jan Jarab, representante de ONU-DH en México, reportó EFE.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Jarab sostuvo que “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización”.

En ese sentido, urgió a López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, a que implemente una ley sobre este tema para “erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas y garantizar la atención y reparación a las víctimas“.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 30 de agosto pero de los años 1580 al 2004, al santoral del día y a la lista de famosos que hoy cumplen años.

-SANTORAL

.Día de Beato Tomás de Kempis: Es el autor de “La Imitación de Cristo”, que está dividido en cuatro libros. Redactado para quienes quieran conseguir lo eterno e inmortal.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1580: Muere Emmanuel Filiberto de Saboya.

.1617: Muere Isabel Flores, Santa Rosa de Lima.

.1748: Nace Jacques Louis David, pintor francés.

.1797: Nace Mary Shelley, novelista británica, autora de “Frankenstein”.

.1848: Costa Rica proclama su independencia.

.1879: Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que superó el antiguo sistema de Felipe Heiss, perfeccionado por Bell.

.1883: Se abren en Java 16 nuevos volcanes que hunden en el mar islas enteras y mueren mas de 30 mil, en el archipiélago de la Sonda.

.1918: Lenin sufre un atentado, que le deja como secuela una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.

.1929: Inauguración de la Exposición de Radio de Berlín, en la que se resalta la tendencia hacia los receptores de onda corta.

.1967: El Senado de los Estados Unidos ratifica la designación de Thurgood Marshall como primer juez negro del Tribunal Supremo.

.1982: Las tropas de ocupación israelíes obligan a salir de Líbano a Yaser Arafat.

.1983: Las islas de Saint Kitts y Nevis obtienen su independencia.

.1991: El Soviet Supremo de Azerbaiján aprueba la declaración de su independencia de la Unión Soviética, perdida en 1920.

.1993: El rey Hassan II de Marruecos inaugura en Casablanca la Gran Mezquita que lleva su nombre, la mayor después de la de La Meca.

.1995: Aviones de la OTAN bombardean objetivos serbios en Sarajevo, Mostar, Tuzla, Pale y Gorazde, en represalia por la masacre en un mercado de Sarajevo.

.1996: En Putumayo (Colombia), la guerrilla de las FARC toma la base militar de Las Delicias en Puerto Leguízamo. Dejan 28 militares muertos, 16 heridos y secues- tran a 60.

.1997: En internet se crea Hattrick, uno de los juegos más populares del mundo. Hasta 2007 contaba con 9 millones de usuarios.

.2002: Muere John Lee Thompson, director de cine de origen británico.

.2004: La petrolera PEMEX anuncia el hallazgo de un gran yacimiento de crudo en el golfo de México, con 54 mil 000 millo- nes de barriles de reservas potenciales.

Elizabeth Álvarez, actriz mexicana, hoy cumple 41 años.

Cameron Diaz, actriz estadounidense, y Geraldine Galván actriz y cantante mexicana también se festejan

Happy birthday to Cameron Diaz! What do you think was her all-time best movie role? pic.twitter.com/QEOCfjpvU7

— SCENE (@SCENECard) August 30, 2018