Efemérides del 29 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el décimo tercer aniversario del huracán Katrina, de categoría 4, que inundó Nueva Orleans en un 80 por ciento y que causó más de mil 200 muertos en toda la región de la costa sur de EE.UU., y la completa destrucción de Nueva Orleans.

¿Qué más pasó en un día como hoy? nace Michael Jackson en Gary, Indiana, el cantante permanece como uno de los iconos de la música estadounidense y su música se conoce en todo el mundo. En esta misma fecha pero del 2009 un gran grupo de mexicanos logran romper el récord Guinness de más personas bailando al mismo tiempo el tema “Thriller”, en homenaje a Michael Jackson, con 12 mil 937 bailarines en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 29 de agosto pero de los años 1533 al 2009, al santoral del día y a la lista de famosos que hoy cumplen años.

EL SANTORAL

.Día de el martirio de San Juan Bautista: La muerte del gran precursor está narrada en la Biblia en el Evangelio de San Marcos.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1533: Francisco Pizarro ordena ejecutar a Atahualpa.

.1632: Nace John Locke, filósofo inglés, fundador de la escuela del empirismo.

.1825: Portugal reconoce la independencia del Brasil.

.1842: Se firma el tratado que pone fin a la guerra del opio: China cede Hong Kong a Gran Bretaña y abre varios de sus puertos al comercio británico.

.1903: Se exhibe por primera vez de una película hablada, mediante el uso del gramófono, en Berlín.

.1915: Nace Ingrid Bergman, actriz sueca.

.1949: La Unión Soviética detona su primera bomba atómica.

.1958: Nace Michael Jackson, cantante estadounidense.

Michael Jackson would have been 60 years old today, born 29th August 1958 in Gary, Indiana, US.

Singer, songwriter & musician.

Died 25th June 2009 in Los Angeles, California, US, aged 50.

Guinness World Records list Jackson as the most successful recording artist of all time. pic.twitter.com/A8yj43s91W

— Music History (@RockWalkLondon) August 29, 2018