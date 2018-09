Efemérides del 13 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen un día especial en la historia de México, un 13 de septiembre pero de 1847 los cadetes del Heróico Colegio Militar defendieron el Castillo de Chapultepec ante la invasión estadounidense. Son llamados niños héroes por su corta edad.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 13 de septiembre de 1788 Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos.

También la ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén. Aquí te presentamos algunos de los acontecimientos importantes en el mundo un 13 de septiembre pero de los años 1506 al 2008.

SANTORAL

.Día de San Juan Crisóstomo: Crisóstomo significa “boca de oro”, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador de la Iglesia.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1506: Muere Andrea Mantegna, artista plástico italiano.

.1592: Muere Michel de Montaigne, escritor francés. Son famosos sus “Ensayos”.

.1598: Muere Felipe II de España.

.1759: El Canadá francés cae ante los ingleses.

.1788: Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos.

