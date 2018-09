Efemérides del 11 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen los atentados en las Torres Gemelas en Nueva York, en el Pentágono en Washington y un avión en Shanksville, Pensilvania. Casi 3,000 personas fallecen, y el grupo Al Qaeda (encabezado por Osama bin Laden) es señalado como el presunto autor de dichos ataques.

Desde entonces, este día se conoce en los países de habla inglesa como 9/11.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 11 de septiembre del 2008, Hugo Chávez expulsa al embajador estadounidense en Caracas y ordena regresar al embajador venezolano en Washington.

También se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico. Aquí te presentamos algunos de los acontecimientos importantes en el mundo un 11 de septiembre pero de los años 1541 al 2008.

Consulta también el santoral del día y la lista de famosos que cumplen años hoy.

EL SANTORAL

.Día de El Señor de los Milagros de Buga: Buga era un pequeño caserío de Ecuador, donde se veneró un crucifijo milagroso al que se le construyó un templo.

.1541: Un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.

.1766: Carlos III admite a los indígenas americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.

.1773: Benjamin Franklin escribe su frase “No hay guerras buenas ni paces malas”.

.1823: Muere el economista inglés David Ricardo.

.1853: Se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico.

.1885: Nace D. H. Lawrence, poeta y escritor inglés, autor de “El Amante de Lady Chatterley”.

.1926: Atentado contra Mussolini en Roma, en el que resultan heridos ocho transeúntes.

.1929: Primer vuelo del autogiro, antecedente del helicóptero, cruzando el Canal de la Mancha.

.1930: Hace erupción el volcán Stromboli, “el faro del Mediterráneo”.

We will never forget the victims, the courage of those who risked their lives to save others, and the spirit of unity and resilience that emerged after 9/11. Use #Honor911 to share your messages of remembrance, unity and resilience. https://t.co/lwKI1ND86E #911Memorial #911Museum pic.twitter.com/qfeK82t8Cv

— 9/11 Memorial (@Sept11Memorial) September 10, 2018