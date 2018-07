Las agencias de espionaje estadounidenses sospechan que Corea del Norte está fabricando nuevos misiles en las mismas instalaciones donde fabricaban los artefactos balísticos capaces de llegar a territorio norteamericano, de acuerdo con un informe reciente del diario The Washington Post, cuyas fuentes hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de informes secretos de inteligencia.

Según estos funcionarios, fotos satelitales tomadas en semanas recientes y otras pruebas sugieren que se está trabajando en uno y posiblemente dos misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido en un instituto de investigaciones en Sanumdong, en las afueras de Pyongyang.

El informe pone en duda las declaraciones triunfales del presidente Donald Trump luego de conversaciones sobre desarme con Corea del Norte el mes pasado. Después de una ostentosa cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, Trump tuiteó que “ya no existe una Amenaza Nuclear de Corea del Norte”.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018