EE.UU.: Separación de familias migrantes divide a republicanos

Enfrentando una creciente ola de indignación de parte de demócratas y algunos republicanos por la separación forzada de niños y padres migrantes en la frontera con México, el presidente Donald Trump no dio su brazo a torcer el lunes, y de nuevo culpó erróneamente a los demócratas por la creciente crisis política.

Los demócratas han criticado duramente la política, y algunos republicanos se han sumado. La ex primera dama Laura Bush calificó la medida de “cruel” e “inmoral”, la senadora republicana Susan Collins expresó su preocupación al respecto y un ex asesor de Trump puso en duda que el uso de la política vaya a presionar a demócratas en cuanto a propuestas migratorias.

Why don’t the Democrats give us the votes to fix the world’s worst immigration laws? Where is the outcry for the killings and crime being caused by gangs and thugs, including MS-13, coming into our country illegally?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018