El gobierno de Donald Trump habría intentado frenar una resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la lactancia materna.

La resolución de la OMS, basada en décadas de investigación, dice que la leche materna es lo más saludable para los niños y que los países deberían esforzarse por limitar la comercialización inexacta o engañosa de los sustitutos de la leche materna.

Sin embargo, según informa el New York Times, la delegación de los Estados Unidos, haciendo propios los intereses de los fabricantes de fórmulas de leche para bebés, pateó el tablero de las negociaciones.

Según informa La Nación, los funcionarios de EE. UU. en una reunión de la OMS en Ginebra, intentaron diluir la resolución retirando los párrafos que llamaban a los gobiernos a “proteger, fomentar y apoyar el amamantamiento” y otros que pedían a los planificadores políticos restringir la publicidad de productos alimenticios que según expertos pueden tener efectos nocivos para los pequeños.

Cuando esa estrategia no tuvo éxito, reporta el New York Times, EE. UU. recurrió a las amenazas, de acuerdo con diplomáticos y funcionarios gubernamentales que participaron en las discusiones. Ecuador, que había planeado introducir la medida, fue el primero en encontrarse en el punto de mira por la lactancia materna.

Los estadounidenses fueron directos: si Ecuador se rehusaba a rechazar la resolución, Washington desataría sanciones comerciales y retiraría la ayuda militar crucial. El gobierno ecuatoriano rápidamente accedió, informa el New York Times.

Sin embargo, esto fue rechazado por el presidente Donald Trump via Twitter, diciendo que se trataba de una “noticia falsa”

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018