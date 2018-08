Estados Unidos deportó a un exguardia de un campo de concentración nazi, de 95 años, a Alemania, 14 años después que un juez ordenó su expulsión del país, informó la Casa Blanca.

La deportación de Jakiv Palij, que vivía en la ciudad de Nueva York, se realizó en la madrugada del martes, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, Palij, quien nació en lo que se conocía como Polonia entonces y que hoy es Ucrania, ocultó su participación en la matanza de judíos en el campo de Trawniki, en la Polonia ocupada por los nazis, y entró a Estados Unidos alegando que era granjero y operario de fábrica.

En 1957 Palij se convirtió en ciudadano estadounidense, pero en 2001, admitió ante funcionarios del Departamento de Justicia que entrenó en 1943 en el campo de entrenamiento nazi SS en Trawniki, en la Polonia ocupada por los alemanes.

Jakiw Palij, a former Nazi labor camp guard in German-occupied Poland and a postwar resident of Queens, New York, has been removed by ICE https://t.co/7kFh8N09sM

— ICE (@ICEgov) August 21, 2018