Las últimas palabras que el reo hispano condenado a muerte Rosendo Rodríguez III escuchó en vida fueron de su madre. “Duerme bien hijo mío, duerme sereno”, le dijo la mamá a su hijo cuando éste ya había recibido la inyección letal que terminó con su vida a las 6:46 de la tarde del martes 27 de marzo en la prisión Walls Unit del pueblo de Huntsville, Texas.

Rodríguez III pagó con su vida al haber sido encontrado culpable de la violación y asesinato de la chica Summer Baldwin, entonces de 29 años, en una noche de de septiembre de 2005 en la ciudad de Lubbock al noroeste del estado de la estrella solitaria. Luego de que cometió su crimen el hombre metió el cadáver de la muchacha en una maleta que tiró en un solar baldío. El cuerpo de la mujer fue descubierto al otro día.

Aunque el reo originario de San Antonio fue ejecutado solo por la muerte de Baldwin, la División de Homicidios del Departamento de Policía de Lubbock (LPD, por sus siglas en inglés) lo vinculó positivamente a otro asesinato de una adolescente de aquella ciudad a la que también presuntamente violó, ahorcó y se deshizo del cuerpo tirándolo en una maleta. Por esa razón, a Rodríguez III se le denominó como el ‘Asesino de la Maleta’ por los medios de comunicación que cubrieron su juicio.

Gabriel Monte, periodista del diario Lubbock Avalanche-Journal, asistió como uno de los testigos a la ejecución de Rodríguez III en la sala de familiares del recluso y fue una de las personas que escuchó las últimas palabras que la madre le dedicó a su hijo agonizante. En otro sala, separados sólo por una puerta, presenciaron la ejecución los familiares de las víctimas.

Jeremy Desel, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés), informó que el reo Rodríguez III salió de su celda a las 6:05 de la tarde con rumbo a la sala de ejecuciones. Tres minutos después se le inyectaron, en los dos brazos, las soluciones químicas que primero lo sumieron en un sueño y luego pararon su corazón.

A las 6:17 de la tarde, Rodríguez pidió dar su última declaración en vida. Prefirió dictarla y no, como hacen otros reclusos condenados a muerte, escribirla de su puño y letra.

“Primero quiero decir que he estado aquí desde septiembre de 2005 y he tenido el privilegio y el honor de conocer al personal y los guardias de la prisión”, dijo Rodríguez en el primer párrafo de sus últimas palabras y detalló: “quiero agradecerles a todos ellos, quiero agradecer a toda la gente que escribe a los que estamos en espera de la pena de muerte, todos son buenos hombres, y estoy muy orgulloso de haberles conocido”.

Después, Rodríguez III pidió que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investigue la actuación del fiscal Matt Powell, del condado de Lubbock, por “las miles” de personas que han sido acusadas de manera injusta en ese condado, aseguró, pidiendo que se hiciera justicia.

“Finalmente, nací y fui criado como católico y no fue una sorpresa para mí que mi última semana fuera Semana Santa y el domingo pasado fue el Domingo de Ramos. Ayer fue mi cumpleaños. Hoy es el día en que me uno a mi Dios y mi padre. El estado puede tener mi cuerpo, pero no mi alma”, dijo el reo Rodríguez III y remató: “Al Señor encomiendo mi espíritu”.