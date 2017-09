‘Dreamers’ de Georgia cautelosos ante supuesto acuerdo migratorio

Los ‘dreamers’ en Georgia se mantienen cautelosos, pero en pie de lucha ante el acuerdo migratorio que líderes demócratas dijeron haber alcanzado anoche con el presidente Donald Trump.

El anuncio del senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi fue desmentido hoy por Trump, que afirmó en un tuit publicado antes del amanecer que la “seguridad fronteriza masiva deberá acordarse a cambio de consentimiento”, lo que ha generado decepción entre los ‘soñadores’. Poco después, sin embargo, dijo que estaba “bastante cerca” de lograrse.

“Estoy segura que el presidente Trump no está seguro de lo que está haciendo”, declaró a MundoHispánico Alondra Valenzuela, una ‘dreamer’ estudiante de enfermería en Georgia.

Valenzuela es graduada de la Freedom University, una institución que surgió en protesta por la prohibición del sistema universitario de Georgia de admitir estudiantes indocumentados a sus universidades más prestigiosas.

“Es como un juego para ellos. Sí me preocupa, pero no mucho porque pienso que él (Trump) está haciendo un espectáculo frente a los medios. Mis planes son seguir como andábamos antes del DACA. Le seguimos echando ganas”, dijo a este medio el ‘dreamer’ Francisco Dosal, un joven de 24 años que trabaja en la construcción.

“Como beneficiario de DACA, cuya vida ha sido puesta otra vez en el limbo por la decisión de la administración Trump de poner fin al programa DACA, exhorto a nuestro presidente y miembros del Congreso a tomar una decisión sobre el DACA y alcanzarla lo más rápido posible”, declaró por su parte el ‘soñador’ Raymond Partolan. “Estoy cansado de que nuestras comunidades sean usadas como peones políticos en la lucha por ganar el favor con los diferentes bloques electorales. Nuestras luchas son reales y trascienden la política. Hay vidas humanas en juego aquí”, agregó el activista de origen filipino.

Jessica Colotl, una de las primeras ‘soñadoras’ de Georgia, dijo a MundoHispánico que es importante que se resuelva el asunto de DACA “lo mas pronto posible, de lo contrario miles de personas van a caer en la ruina”.

“Es una situación urgente, la comunidad no debe quitar el dedo del renglón y hay que seguir en la lucha”, sostuvo.”Me considero una persona muy optimista y pienso que hay muchas posibilidades de conseguir algo, pero el presidente debe cumplir lo que prometió”, añadió.

Por su parte, Marie Cruzado, una ‘dreamer’ graduada de Oglethorpe University este verano, mostró entusiasmo sobre el anuncio, aunque lo toma con cautela.

¨Me da alivio que Trump y su administración esté tomando cartas en el asunto. Sin embargo todavía no sabemos cuál sería la solución o el acuerdo para nosotros¨, dijo Cruzado.

“No es el tiempo de parar la lucha”

El abogado experto e inmigración, Charles Kuck, uno de los mas prominentes defensores de los ‘dreamers’ en Georgia, cree que aún no nada qué celebrar.

“Ahorita no es el tiempo de parar la lucha, sino que de llamar a nuestros congresistas porque no hemos escuchado nada todavía sobre algunos politicos claves en el Congreso y su voto es vital para que haya cualquier ley que beneficie a nuestros muchachos”, aseguró Kuck a MundoHispanico.

Según el abogado, es posible que los medios de comunicación hayan presentado mal la información proveniente de los lideres demócratas y que por ello el presidente Trump salió a negarlo todo.

“Lo que se dijo es que ya llegaron a un acuerdo, para buscar un acuerdo, pero no quiere decir que ya haya algo qué celebrar. La lucha apenas comienza, hasta que el presidente no tenga esa ley en su despacho para firmarla no podemos sentarnos a festejar”, sostuvo el letrado.

Trump dijo el jueves que está “bastante cerca” de lograr un acuerdo con los líderes del Congreso para mantener los beneficios a los jóvenes inmigrantes e insistió en que una “seguridad colosal en la frontera” debe ser parte de cualquier acuerdo.

“Estamos elaborando un plan sujeto a conseguir controles colosales en la frontera. Estamos elaborando un plan para DACA. La gente lo quiere”, dijo Trump, y añadió: “Creo que estamos bastante cerca, pero necesitamos una seguridad colosal en la frontera?”.

Colaboraron en esta nota Samantha Díaz, Mario Guevara, Johanes Roselló y Marcelo Wheelock

Con información de AP