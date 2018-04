El rapero canadiense Drake reapareció en el show de Majid Jordan en Toronto, prometiendo a los fanáticos que compartiría un nuevo single al día siguiente, reportó Billboard.

“La razón por la que estoy aquí esta noche es porque estoy de vuelta en la ciudad terminando mi álbum”, dijo Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, a la audiencia del show en Toronto. “Tengo un nuevo single que caerá mañana por la noche, también, en caso de que tengas algo de tiempo libre”.

La nueva canción de Drake

Como prometió el rapero, la nueva canción, titulada “Nice for What”, llegó la noche del viernes (6 de abril) y rápidamente encendió Internet. Compartió el video acompañado de una gran cantidad de famosos. El clip visualmente es muy rico en imágenes coloridas y dinámico. En él se ven estrellas como Rashida Jones, Misty Copeland, Issa Rae, Tracee Ellis Ross, Tiffany Haddish y Olivia Wilde en múltiples escenarios y situaciones.

Este año ya ha comenzado con una nota alta para Drake, quien lanzó un video desgarrador para su único “Plan de Dios” en febrero. En el video, donó su presupuesto de casi $ 1 millón a varias personas y organizaciones necesitadas. Y el mes pasado, Drake también se puso un atuendo de los ’70 para un cameo o aparición rápida en el video musical ultramoderno de Migos ‘Walk It Talk It’.

Otras facetas de Drake

Drake es el CEO de Recording Industry Association of America (Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos en inglés, abreviado RIAA) es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos.

La editora del The Washington Post, Maura Judkis, acredito a Drake por popularizar la frase “YOLO” en los Estados Unidos, con su single, “The Motto”, que incluye, “Sólo vives una vez: ese es el lema, nigga, YOLO”. Drake popularizó más tarde el término ” The Six “en 2015 en relación con su ciudad natal Toronto, convirtiéndose posteriormente en un punto de referencia para la ciudad.

Con información de el Universal, Billboard y Wikipedia.